0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai создает подразделения по внедрению гуманоидных роботов на своих заводах

Технологии&Авто
8
Южнокорейская группа компаний Hyundai Motor Group создала подразделения, занимающиеся продвижением ее стратегии «программно-управляемого производства» (SDF) и обеспечением компонентами для роботов в рамках распространения внедрения гуманоидных роботов Atlas на своих автомобильных заводах.
Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на собственные источники.

В компании создали отдельную должность для развития SDF

По данным собеседников, компания недавно создала специальную должность по контролю инициативы SDF и назначила на нее главного директора по инновациям в Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore Алпеша Пателя.
Это нововведение рассматривается как первый шаг в применении стратегии SDF во всей глобальной производственной сети Hyundai.
Концепция SDF означает создание фабрик, где ИИ контролирует и управляет производственными, логистическими операциями <nobr>и т. д.</nobr>
Концепция SDF означает создание фабрик, где ИИ контролирует и управляет производственными, логистическими операциями и т. д.
Объясняется, что концепция SDF означает создание фабрик, где искусственный интеллект (ИИ) контролирует и управляет производственными, логистическими операциями и т. п. с помощью специального программного обеспечения.

Hyundai планирует производить 30 тысяч роботов в год

Ранее Hyundai Motor Group объявила о планах создать к 2028 году мощности, способные производить 30 000 гуманоидных роботов ежегодно и привлечь 25 000 роботов на автозаводах Hyundai Motor Co. и Kia Corp.
Согласно плану, гуманоидный робот Atlas, разработанный американской дочерней компанией группы Boston Dynamics Inc., начиная с 2028 года, будет выполнять операции по упорядочению деталей на заводе Hyundai Motor Group Metaplant America в Джорджии. Ожидается, что начиная с 2030 года роль человекоподобного робота расширится до работ по сборке деталей.
Место для вашей рекламы
Отмечается, что компания планирует постепенно расширять привлечение роботов на новые заводы в Индии и Южной Корее.
По словам источников Hyundai Motor Group, ранее также создала новый офис, ориентированный на закупку компонентов робототехники, который возглавляет бывший руководитель отдела стратегического планирования в Beijing Hyundai Со Хьон Сон.
По материалам:
Укрінформ
ИИРоботы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems