Hyundai создает подразделения по внедрению гуманоидных роботов на своих заводах 27.05.2026, 02:17 — Технологии&Авто

Южнокорейская группа компаний Hyundai Motor Group создала подразделения, занимающиеся продвижением ее стратегии «программно-управляемого производства» (SDF) и обеспечением компонентами для роботов в рамках распространения внедрения гуманоидных роботов Atlas на своих автомобильных заводах.

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на собственные источники.

В компании создали отдельную должность для развития SDF

По данным собеседников, компания недавно создала специальную должность по контролю инициативы SDF и назначила на нее главного директора по инновациям в Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore Алпеша Пателя.

Это нововведение рассматривается как первый шаг в применении стратегии SDF во всей глобальной производственной сети Hyundai.

Объясняется, что концепция SDF означает создание фабрик, где искусственный интеллект (ИИ) контролирует и управляет производственными, логистическими операциями и т. п. с помощью специального программного обеспечения.

Hyundai планирует производить 30 тысяч роботов в год

Ранее Hyundai Motor Group объявила о планах создать к 2028 году мощности, способные производить 30 000 гуманоидных роботов ежегодно и привлечь 25 000 роботов на автозаводах Hyundai Motor Co. и Kia Corp.

Согласно плану, гуманоидный робот Atlas, разработанный американской дочерней компанией группы Boston Dynamics Inc., начиная с 2028 года, будет выполнять операции по упорядочению деталей на заводе Hyundai Motor Group Metaplant America в Джорджии. Ожидается, что начиная с 2030 года роль человекоподобного робота расширится до работ по сборке деталей.

Отмечается, что компания планирует постепенно расширять привлечение роботов на новые заводы в Индии и Южной Корее.

По словам источников Hyundai Motor Group, ранее также создала новый офис, ориентированный на закупку компонентов робототехники, который возглавляет бывший руководитель отдела стратегического планирования в Beijing Hyundai Со Хьон Сон.

