Wix готовит сокращение до 20% штата на фоне убытка и ставок на ИИ

Wix планирует сократить до 1000 человек
Wix может начать волну сокращений и уволить до 1000 сотрудников в Израиле и зарубежных офисах в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает The Times of Israel и CTech.
Wix — это международная ІТ-компания и один из ведущих мировых разработчиков инструментов для создания, управления и развития веб-сайтов. Wix основана в 2006 году, а ее капитализация составляет около $2 млрд. В настоящее время компания имеет представительства и R&D-центры в 17 странах, обслуживая в общей сложности более 200 млн пользователей во всем мире.

Планы Wix

Wix планирует сократить до 1000 человек, 20% штата, в заграничных офисах, в том числе в Израиле. В конце марта в компании работали 5277 сотрудников, 60% из которых находятся в Израиле.
У Wix есть и большая команда в Украине — более 500 человек, однако коснутся ли возможные сокращения украинского офиса, пока не известно. Компания публично план не комментировала.
Ранее после пандемии Wix уже сокращала несколько сотен работников, преимущественно в поддержке и сервисе. Теперь, как ожидается, изменения могут затронуть все департаменты.

Финансовые результаты компании

В первом квартале Wix зафиксировала чистый убыток в $57,5 млн после нескольких доходных кварталов. В то же время, доход вырос на 14% — до $541 млн. Денежный поток снизился на 21% — до $112 млн.
Операционные расходы за квартал выросли на 50% - до $423 млн. В марте компания также запустила программу выкупа акций на $1,6 млрд. После этого ее денежные резервы сократились до $900 млн.
За последний год Wix усилила ставки на ИИ-направление. Она купила израильские стартапы Base44 и Hour One, чтобы добавить в свои продукты генерацию кода, контента и видео. Но такая трансформация требует больших затрат на маркетинг, инфраструктуру и вычисления.
