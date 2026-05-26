Лучшие аэропорты: победители премии Routes Europe 2026 Сегодня 14:25 — Фондовый рынок

Лучшие аэропорты: победители премии Routes Europe 2026

Форум Routes Europe 2026 года прошел в итальянском городе Римини, где было вручено в общей сложности шесть наград.

Три награды отметили достижения аэропортов в маркетинге развития маршрутов, в то время как другие награды были вручены направлениям, которые лучше поддерживали своих авиапартнеров, и авиакомпания, которая достигла наибольших успехов в разработке прибыльных маршрутов.

Создано finance.ua с помощью АІ

Награды аэропортам

Награды для аэропортов были разделены на категории в зависимости от количества пассажиров: менее 5 миллионов, от 5 до 20 миллионов и более 20 миллионов.

В категории с пассажиропотоком менее пяти миллионов человек награду получил аэропорт Флоренции, тогда как Международный аэропорт Афин победил в категории с пассажиропотоком более 20 миллионов человек.

Аэропорт Праги, также избранный лучшим аэропортом в категории от пяти до 20 миллионов пассажиров, впервые был признан победителем жюри экспертов.

В 2025 году главный аэропорт Чешской Республики обслужил 17,8 миллиона пассажиров, что на 8,5% больше, чем в 2024 году, и даже превысил показатели пандемии Covid.

«В условиях жесткой конкуренции среди европейских аэропортов обе награды являются значительным достижением, которое мы высоко ценим», — сказал Иржи Вискоч, исполнительный директор по развитию авиационного бизнеса в Пражском аэропорту.

В 2025 году Пражский аэропорт способствовал открытию 46 новых маршрутов и 24 новых направлений. Аэропорт также принял 12 новых авиакомпаний, начавших свою деятельность, в результате чего общее количество перевозчиков, осуществляющих рейсы оттуда, достигло 89.

Новые маршруты включают сообщение с Сеулом авиакомпанией Asiana Airlines, Абу-Даби авиакомпанией Etihad Airways, Торонто авиакомпанией Air Canada и Шардже авиакомпанией Air Arabia.

В этом году также ожидается запуск новых дальнемагистральных маршрутов, в частности в Филадельфию авиакомпанией American Airlines и в Тайбэй авиакомпанией STARLUX Airlines, которая станет первым европейским сообщением тайваньской авиакомпании.

Третья подряд победа Jet2

Награду за лучшую авиакомпанию в Routes Europe 2026 получила Jet2, и это уже в третий раз подряд, когда британский лоукост-перевозчик получает это признание.

Третья по величине авиакомпания Великобритании также добавила 37 новых маршрутов в свою сеть этим летом, включая три совершенно новых направления: Ла-Пальма в Испании, Палермо в Италии и Самос в Греции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.