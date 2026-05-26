0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лучшие аэропорты: победители премии Routes Europe 2026

Фондовый рынок
13
Лучшие аэропорты: победители премии Routes Europe 2026
Лучшие аэропорты: победители премии Routes Europe 2026
Форум Routes Europe 2026 года прошел в итальянском городе Римини, где было вручено в общей сложности шесть наград.
Три награды отметили достижения аэропортов в маркетинге развития маршрутов, в то время как другие награды были вручены направлениям, которые лучше поддерживали своих авиапартнеров, и авиакомпания, которая достигла наибольших успехов в разработке прибыльных маршрутов.
<i>Создано finance.ua с помощью </i> <i>АІ</i>
Создано finance.ua с помощью АІ

Награды аэропортам

Награды для аэропортов были разделены на категории в зависимости от количества пассажиров: менее 5 миллионов, от 5 до 20 миллионов и более 20 миллионов.
В категории с пассажиропотоком менее пяти миллионов человек награду получил аэропорт Флоренции, тогда как Международный аэропорт Афин победил в категории с пассажиропотоком более 20 миллионов человек.
Аэропорт Праги, также избранный лучшим аэропортом в категории от пяти до 20 миллионов пассажиров, впервые был признан победителем жюри экспертов.
В 2025 году главный аэропорт Чешской Республики обслужил 17,8 миллиона пассажиров, что на 8,5% больше, чем в 2024 году, и даже превысил показатели пандемии Covid.
«В условиях жесткой конкуренции среди европейских аэропортов обе награды являются значительным достижением, которое мы высоко ценим», — сказал Иржи Вискоч, исполнительный директор по развитию авиационного бизнеса в Пражском аэропорту.
В 2025 году Пражский аэропорт способствовал открытию 46 новых маршрутов и 24 новых направлений. Аэропорт также принял 12 новых авиакомпаний, начавших свою деятельность, в результате чего общее количество перевозчиков, осуществляющих рейсы оттуда, достигло 89.
Новые маршруты включают сообщение с Сеулом авиакомпанией Asiana Airlines, Абу-Даби авиакомпанией Etihad Airways, Торонто авиакомпанией Air Canada и Шардже авиакомпанией Air Arabia.
В этом году также ожидается запуск новых дальнемагистральных маршрутов, в частности в Филадельфию авиакомпанией American Airlines и в Тайбэй авиакомпанией STARLUX Airlines, которая станет первым европейским сообщением тайваньской авиакомпании.

Третья подряд победа Jet2

Награду за лучшую авиакомпанию в Routes Europe 2026 получила Jet2, и это уже в третий раз подряд, когда британский лоукост-перевозчик получает это признание.
Третья по величине авиакомпания Великобритании также добавила 37 новых маршрутов в свою сеть этим летом, включая три совершенно новых направления: Ла-Пальма в Испании, Палермо в Италии и Самос в Греции.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems