Vueling запустила распродажу билетов от 20 евро Сегодня 17:36 — Фондовый рынок

Vueling запустила распродажу билетов от 20 евро

У лоукостеров Vueling началась большая распродажа.

Об этом сообщает Новости.LIVE

В Vueling билеты со скидками доступны до 25 мая включительно, а отправиться в путешествие можно с 1 июня по 30 сентября.

Примеры акционных направлений и цен:

Барселона — Рим (24 евро),

Брюссель — Валенсия (36 евро),

Лиссабон — Бильбао (25 евро),

Париж — Сантьяго-де-Компостела (30 евро),

Малага — Амстердам (30 евро).

В стоимость билета входит только перелет и ручная кладь, которая поместится под сиденье в салоне самолета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.