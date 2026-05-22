Nova Post запустила собственную курьерскую доставку в 5 регионов Чехии — детали Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

Nova Post запустила собственную курьерскую доставку в 5 регионов Чехии — детали

Nova Post запустила собственную курьерскую доставку в 5 регионах Чехии. Сервис уже работает без выходных в Праге, Пльзенском, Южно-Моравском, Моравско-Силезском и Карловарском краях.

Об этом сообщает компания.

Теперь отправить или получить посылку стало еще проще: в пределах города курьер может приехать по запросу в течение 1−2 часов или в то время, которое удобно именно клиенту.

Также доступны точные 2-часовые интервалы доставки с обязательным предварительным уведомлением.

Для отправки по краю работает формат «день в день», если заявка была оформлена до 10:00.

Куда отправляют

В целом за сутки посылки доставляют в 16 городов Чехии, а также в Братиславу, Милан, Варшаву и Берлин.

Доставка во Львов занимает два рабочих дня.

«Кроме этого, Nova Post упростила сам процесс отправки по адресу или через почтоматы AlzaBox: у курьера имеется все необходимое для упаковки и готовить посылку заранее не обязательно. Также не нужно маркировать отправление: достаточно любым способом обозначить номер посылки, или это сделает курьер во время оформления» — пишут в компании.

Оплата

Оплату можно произвести наличными, онлайн или картой через POS-терминал прямо во время передачи или получения. Если же в почтомате, то оплатить в мобильном приложении Nova Post.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.