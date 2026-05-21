ПриватБанк готовится к выходу на европейский рынок Сегодня 11:04 — Фондовый рынок

ПриватБанк готовится к вступлению Украины в ЕС, которое рано или поздно состоится

ПриватБанк в рамках стратегии развития рассматривает возможность выхода на европейский рынок в перспективе, когда для этого будут созданы условия.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил председатель правления банка Микаэль Беркнерт, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы — амбициозный банк. Мы не стесняемся говорить, что хотим быть крупнейшим банком, а также качественным европейским банком и прибыльным банком, чтобы стать примером для Европы, когда мы приблизимся к ней», — сказал он.

Председатель наблюдательного совета банка Нильс Мелнгайлис поддержал эту позицию и отметил, что в будущем ПриватБанк может рассмотреть возможность работы за пределами Украины.

Подготовка к вступлению Украины в ЕС

Бьоркнерт подчеркнул, что ПриватБанк должен готовиться к вступлению Украины в ЕС, которое рано или поздно состоится, и это один из трех фокусов его развития вместе с обеспечением устойчивости работы и участия в национальном восстановлении.

«Мы должны быть теми, кто знает все правила и адаптирует наш бизнес, видит, какие лучшие практики существуют в Европе, и, на самом деле, сильнейший украинский банк, который может помочь украинскому бизнесу вести бизнес в Европе», — отметил председатель правления.

Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко сообщил, что среди около 18 млн клиентов банка примерно 3 млн сейчас находятся в Европе из-за войны.

Приватизация банка

Комментируя возможную приватизацию ПриватБанка, Нильс Мелнгайлис отметил, что наблюдательный совет работает над тем, чтобы банк был готов к такому решению в будущем.

По его словам, сейчас не самое лучшее время для продажи больших активов в Украине.

«Я считаю, что совершенно очевидно: сейчас, пожалуй, не лучшее время для продажи чего-либо в Украине, особенно учитывая наш масштаб и размер, поэтому наша задача — работать и, как говорил Микаэль, готовиться, трансформироваться, делать банк как можно более привлекательным, а также повышать его стоимость, чтобы в случае, если правительство решит продать акции, оно могло получить за них самую высокую цену», — отметил председатель наблюдательного совета.

Финансовые результаты банка

Беркнерт заявил, что по результатам 2025 года и первого квартала 2026 года банк показал выдающиеся результаты. Среди прочего, его прибыль после налогообложения по ставке 50% составила 12,8 млрд грн, или 49,4% прибыли всей банковской системы.

«У нас самая высокая операционная эффективность на рынке: наше соотношение расходов к доходу составляет около 24%. Наши конкуренты в среднем имеют около 42%», — добавил председатель правления.

По его словам, в мае банк уплатит государству 20,4 млрд грн дивидендов за 2025 год в дополнение к 58,2 млрд грн налога на прибыль, уплаченных в прошлом году.

Среди задач на будущее Беркнерт выделил цель быть посредником в привлечении средств международных инвесторов и международных финансовых учреждений для восстановления Украины, которое оценивается в сумму более $500 млрд, тогда как ориентировочная предельная способность банковской системы по кредитному финансированию составляет около $60 млрд.

Глава правления также выделил шесть основных направлений развития банка:

знание клиентов и релевантные предложения;

удобные и инновационные клиентские пути;

трансформация транзакционного бизнеса;

продуктовое совершенство и лидерство в решениях;

корпоративный бизнес и развитие рынка капитала;

производительность и эффективность, создающие ценность для клиента.

Среди прочего, ПриватБанк хочет повысить качество клиентского опыта, обеспечив простоту, удобство и безбарьерность клиентских путей и укрепить позиции как крупнейшего эмитента платежных средств и крупнейшего провайдера торгового эквайринга. Беркнерт напомнил, что доля банка в разных сегментах транзакционного бизнеса уже составляет от 40 до 70%, но отметил необходимость сохранить эти показатели, когда будут открыты двери в ЕС.

Председатель правления также видит перспективу в наращивании обеспечения клиентов банка в их возросших операциях импорта и экспорта и привлечении ими капитала.

«Нужен рынок капитала, где можно было бы выпускать облигации и т. д. Мы хотели бы быть в центре этого процесса и быть частью его создания», — подчеркнул Беркнерт.

