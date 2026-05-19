Самые прибыльные банки Украины в 2026 году

За январь-март 2026 года чистая прибыль банков составила 26,0 млрд грн
Чистая прибыль государственного ПриватБанка в январе-марте 2026 года сократилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,85 млрд грн. ПриватБанк обеспечил 49,4% всего финансового результата банковской системы Украины за первый квартал 2026 года.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национального банка.
В целом за январь-март 2026 года чистая прибыль банков составила 26,0 млрд грн, что на что на 34,1%, или 13,46 млрд меньше результата аналогичного периода прошлого года.

В пятерку самых прибыльных банков также вошли

  • Ощадбанк — 1,95 млрд грн чистой прибыли;
  • Универсал Банк (mono) — 1,68 млрд грн.
Прибыль Ощадбанка сократилась почти в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года. В то же время, Универсал Банк увеличил финансовый результат на 36,3%.
Следом за ними идут ПУМБ — 1,38 млрд грн и Райффайзен Банк — 1,29 млрд грн, которые снизили этот показатель соответственно на 11,3% и 41,7%.
Инфографика создана с помощью AI

Вторая пятерка

Вторую пятерку возглавил государственный Укрэксимбанк с чистой прибылью 1,19 млрд грн, что почти в 2,1 раза меньше показателя первого квартала 2025 года.
Во вторую пятерку также вошли банки с иностранным капиталом:
  • ОТП Банк — 996,13 млн грн;
  • Ситибанк — 738,81 млн грн;
  • Креди Агриколь Банк — 695,91 млн грн;
  • Укрсиббанк — 670,50 млн грн.
Все эти банки зафиксировали снижение прибыли по сравнению с первым кварталом 2025 года.

В Украине зафиксировали 11 убыточных банков

Среди убыточных банков наибольший отрицательный финансовый результат показал Банк «Альянс» — 66,14 млн грн убытка. В первом квартале 2025 года банк также работал с убытком, который тогда составил 163,92 млн грн.
Далее следуют два банка, которые Нацбанк признал неплатежеспособными в феврале этого года и впоследствии перешли к новым инвесторам. ПИН Банк, приобретенный польской финтехкомпанией ZEN.COM, увеличил чистый убыток до 21,79 млн. грн. с 14,60 млн. грн. за первый квартал 2025 года. Мотор-Банк, активы и обязательства которого приобрел Асвио Банк, получил 16,08 млн грн чистого убытка против 3,47 млн ​​грн чистой прибыли годом ранее.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что участники банковского рынка не видят необходимости увеличивать базовый месячный лимит p2p-переводов в 100 тыс. грн. Клиенты с более высокими официальными доходами или подтвержденным происхождением средств могут получить индивидуальный лимит в банке.
