Самые прибыльные банки Украины в 2026 году

Чистая прибыль государственного ПриватБанка в январе-марте 2026 года сократилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,85 млрд грн. ПриватБанк обеспечил 49,4% всего финансового результата банковской системы Украины за первый квартал 2026 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национального банка.

В целом за январь-март 2026 года чистая прибыль банков составила 26,0 млрд грн, что на что на 34,1%, или 13,46 млрд меньше результата аналогичного периода прошлого года.

В пятерку самых прибыльных банков также вошли

Ощадбанк — 1,95 млрд грн чистой прибыли;

Универсал Банк (mono) — 1,68 млрд грн.

Прибыль Ощадбанка сократилась почти в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года. В то же время, Универсал Банк увеличил финансовый результат на 36,3%.

Следом за ними идут ПУМБ — 1,38 млрд грн и Райффайзен Банк — 1,29 млрд грн, которые снизили этот показатель соответственно на 11,3% и 41,7%.

Вторая пятерка

Вторую пятерку возглавил государственный Укрэксимбанк с чистой прибылью 1,19 млрд грн, что почти в 2,1 раза меньше показателя первого квартала 2025 года.

Во вторую пятерку также вошли банки с иностранным капиталом:

ОТП Банк — 996,13 млн грн;

Ситибанк — 738,81 млн грн;

Креди Агриколь Банк — 695,91 млн грн;

Укрсиббанк — 670,50 млн грн.

Все эти банки зафиксировали снижение прибыли по сравнению с первым кварталом 2025 года.

В Украине зафиксировали 11 убыточных банков

Среди убыточных банков наибольший отрицательный финансовый результат показал Банк «Альянс» — 66,14 млн грн убытка. В первом квартале 2025 года банк также работал с убытком, который тогда составил 163,92 млн грн.

Далее следуют два банка, которые Нацбанк признал неплатежеспособными в феврале этого года и впоследствии перешли к новым инвесторам. ПИН Банк, приобретенный польской финтехкомпанией ZEN.COM, увеличил чистый убыток до 21,79 млн. грн. с 14,60 млн. грн. за первый квартал 2025 года. Мотор-Банк, активы и обязательства которого приобрел Асвио Банк , получил 16,08 млн грн чистого убытка против 3,47 млн ​​грн чистой прибыли годом ранее.

