ТОП-6 самых лучших наушников
Издание Tom’s Guide опубликовало свежий рейтинг лучших полноразмерных наушников на рынке.
В список вошли как премиальные модели с активным шумоподавлением, так и более доступные варианты повседневного использования.
По версии экспертов, лучшими полноразмерными наушниками прямо сейчас Bowers & Wilkins PX7 S3. Модель получила самые высокие оценки качества звука, мощные басы и комфорт при длительном использовании. Но шумоподавление у них немного хуже, чем у лидеров.
Лучшие бюджетные наушники
Лидером стали CMF Headphone Pro. Несмотря на цену $100, устройство предлагает функции, обычно встречающиеся в более дорогих моделях, включая ANC и LDAC. Хотя качество звука во время звонков оставляет желать лучшего.
Наилучшее активное «шумоподавление»
Bose QuietComfort Ultra Gen 2. Эта модель ориентирована на путешествия, работу в шумных помещениях и комфортное прослушивание музыки без посторонних звуков.
Модели с самой высокой автономностью
Marshall Monitor III. Наушники способны работать до 70 часов с включенным шумоподавлением, а без ANC время работы еще выше.
Для аудиофилов, предпочитающих проводное подключение, в список лучших попали Meze Audio 99 Classics Gen 2. Обозреватели похвалили устройство за натуральное звучание и качественные материалы корпуса.
Лучшие премиальные наушники на рынке
Bowers & Wilkins Px8 S2 замыкает топ-6 как лучшие премиальные наушники на рынке. Модель получила высокие оценки по дизайну, использованию кожи Nappa и алюминия, а также почти совершенный звук. Но цена слишком высока (около $799).
