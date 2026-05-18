Какие города в Польше наиболее безопасны в плане вероятных угроз

Вank Gospodarstwa Krajowego опубликовал отчет, в котором проанализировал уровень безопасности польских городов перед потенциальными угрозами, такими как война, эпидемии или гуманитарные катастрофы.

Оказывается, не во всех регионах Польши уровень безопасности одинаков, пишет inpoland.net

Что оценивали

В ходе исследования оценивали устойчивость местных органов власти и состояние критической инфраструктуры.

В отчете BGK отмечено, что устойчивость городов к возможным кризисным ситуациям зависит не только от их географического расположения, но и от развития инфраструктуры, экономики и качества государственных услуг.

Исследование показывает, что некоторые города и гмины гораздо лучше подготовлены к потенциальному вооруженному конфликту, чем другие.

В данном исследовании устойчивость означает способность должным образом готовиться к кризисным ситуациям, эффективно действовать в них и эффективно восстанавливаться после того, как угроза исчезнет.

Ключевые возможные угрозы

стихийные явления, включая наводнения, засухи и экстремальную жару;

кризисы и эпидемии в области здравоохранения;

гуманитарные чрезвычайные ситуации, например внезапный наплыв беженцев;

угрозы безопасности страны, включая кибератаки, гибридную войну и вооруженные конфликты.

Проанализировав ситуацию, эсперты пришли к выводу, что лучше всего на случай кризиса подготовлены такие города: Краков, Познань, Вроцлав, Катовице и Жешув. Именно в этих городах жители имеют доступ к лучше развитой инфраструктуре хранилищ, больниц, а также к энергетическим и транспортным системам.

В отчете BGK отмечается, что 72,9% жителей уездных городов проживают в городах, которые считаются относительно опасными.

Finance.ua уже писал , что самым бедным городом Польши является Грифув Силезский, (Нижнесилезское воеводство). Доходы местного самоуправления на душу населения там рекордно низкие.

Индекс состоятельности в Грифуве Силезском составил всего 4 213,61 злотых на человека. Это низкий показатель, ведь даже минимальная зарплата с 1 июля 2024 года составляла 4300 злотых брутто.

