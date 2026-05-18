Какие города в Польше наиболее безопасны в плане вероятных угроз
Вank Gospodarstwa Krajowego опубликовал отчет, в котором проанализировал уровень безопасности польских городов перед потенциальными угрозами, такими как война, эпидемии или гуманитарные катастрофы.
Оказывается, не во всех регионах Польши уровень безопасности одинаков, пишет inpoland.net.
Что оценивали
В ходе исследования оценивали устойчивость местных органов власти и состояние критической инфраструктуры.
В отчете BGK отмечено, что устойчивость городов к возможным кризисным ситуациям зависит не только от их географического расположения, но и от развития инфраструктуры, экономики и качества государственных услуг.
Исследование показывает, что некоторые города и гмины гораздо лучше подготовлены к потенциальному вооруженному конфликту, чем другие.
В данном исследовании устойчивость означает способность должным образом готовиться к кризисным ситуациям, эффективно действовать в них и эффективно восстанавливаться после того, как угроза исчезнет.
Ключевые возможные угрозы
- стихийные явления, включая наводнения, засухи и экстремальную жару;
- кризисы и эпидемии в области здравоохранения;
- гуманитарные чрезвычайные ситуации, например внезапный наплыв беженцев;
- угрозы безопасности страны, включая кибератаки, гибридную войну и вооруженные конфликты.
Проанализировав ситуацию, эсперты пришли к выводу, что лучше всего на случай кризиса подготовлены такие города: Краков, Познань, Вроцлав, Катовице и Жешув. Именно в этих городах жители имеют доступ к лучше развитой инфраструктуре хранилищ, больниц, а также к энергетическим и транспортным системам.
В отчете BGK отмечается, что 72,9% жителей уездных городов проживают в городах, которые считаются относительно опасными.
Finance.ua уже писал, что самым бедным городом Польши является Грифув Силезский, (Нижнесилезское воеводство). Доходы местного самоуправления на душу населения там рекордно низкие.
Индекс состоятельности в Грифуве Силезском составил всего 4 213,61 злотых на человека. Это низкий показатель, ведь даже минимальная зарплата с 1 июля 2024 года составляла 4300 злотых брутто.
