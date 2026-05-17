ТОП-10 самых счастливых городов мира в 2026 году Сегодня 21:08 — Мир

Копенгаген признали самым счастливым городом мира, Фото: magnific

Большие мегаполисы постепенно проигрывают в рейтингах счастья из-за перегруженного транспорта, высокой стоимости жилья, шума и дефицита личного пространства. В 2026 году самым счастливым городом признали Копенгаген. В рейтинге доминируют города среднего размера, где инфраструктура работает предсказуемо, а жители тратят меньше времени на дорогу и бытовые проблемы.

Об этом свидетельствует новый рейтинг Happy City Index.

Эксперты оценивали города по ключевым критериям:

Уровень безопасности в городе;

Доступность жилья;

Качество воздуха и экология;

Эффективность общественного транспорта;

Доступ к медицине;

Баланс между работой и личной жизнью;

Цифровизация городских услуг;

Качество городского управления.

Особое внимание уделялось именно ежедневному комфорту. Например, насколько быстро жители могут добраться до работы, имеют ли доступ к паркам и общественным пространствам, сколько времени тратят на бюрократические вопросы и чувствуют ли себя в безопасности.

Поэтому туристическая популярность или количество небоскребов больше не гарантирует высоких позиций в рейтинге. Современный счастливый город — это, прежде всего, город, где людям комфортно жить каждый день, а не только приезжать в отпуск.

Почему Копенгаген снова стал самым счастливым городом мира

Копенгаген уже несколько лет остается среди мировых лидеров по качеству жизни. В 2026 году город снова возглавил Happy City Index благодаря сочетанию безопасности, стабильной инфраструктуре и комфортному ритму жизни.

Одной из главных причин успеха стала транспортная система. В Копенгагене хорошо развита велосипедная инфраструктура — ​​велосипедом здесь каждый день пользуются сотни тысяч человек. Это не только уменьшает пробки, но и положительно влияет на экологию и уровень стресса в городе.

Важную роль играет также баланс между работой и личной жизнью. В Дании традиционно меньше культуры переработок, а у жителей больше времени для отдыха, семьи и спорта. Именно этот фактор все чаще становится ключевым в глобальных рейтингах счастья.

Кроме этого Копенгаген получил высокие оценки за безопасность, доступ к медицине, цифровые сервисы и уровень доверия к городскому управлению. Для многих жителей комфорт здесь не в роскоши, а в предсказуемости и стабильности повседневной жизни.

ТОП-10 самых счастливых городов мира в 2026 году

По данным рейтинга Happy City Index 2026, именно эти города сегодня считаются самыми комфортными для жизни благодаря низкому уровню стресса, хорошей экологии, безопасности и сбалансированному темпу жизни.

Копенгаген, Дания Хельсинки, Финляндия Женева, Швейцария Уппсала, Швеция Токио, Япония Тронгейм, Норвегия Берн, Швейцария Мальмё, Швеция Мюнхен, Германия Орхус, Дания

Во вторую десятку вошли Цюрих, Барселона, Эспоо, Осло, Гаага, Балларат, Ольборг, Йокогама, Лугано и Рейкьявик.

Большинство этих городов также имеют высокие показатели безопасности, экологии и качества городской инфраструктуры.

Интересно, что в списке преобладают не глобальные мегаполисы, а более спокойные города с комфортным темпом жизни и хорошо организованной городской средой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.