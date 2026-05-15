Минимальная зарплата в Польше в 2027 году может вырасти всего на 54 злотых

Личные финансы
После нескольких лет существенного роста минимальной зарплаты в Польше темпы повышения могут замедлиться. По предварительным оценкам экспертов, в 2027 году работники, получающие минималку, могут увидеть в своих зарплатах прибавку всего в несколько десятков злотых.
Об этом пишет inpoland.

На сколько может вырасти минимальная зарплата

По расчетам аналитиков, минимальная заработная плата в Польше в 2027 году может составить 4 860,47 злотых брутто. Это всего на 54,47 злотых больше, чем действующий уровень.
Если прогноз сбудется, это будет одно из самых маленьких повышений минимальной зарплаты за последние годы.
В пересчете на сумму после уплаты налогов работники будут получать 3643,63 злотых нетто. Это на 37,78 злотых больше, чем сейчас.

Почему рост может быть таким незначительным

Размер минимальной зарплаты в Польше каждый год определяется с учетом прогнозируемой инфляции и темпов экономического роста (ВВП).
Эти данные предоставляются Главным статистическим управлением. Однако, как сообщается в материале DGP, новые данные GUS изменили метод расчета минимальной заработной платы на 2027 год. Ключевым фактором был размер средней зарплаты в первом квартале 2026 года, при котором минимальная зарплата была выше установленного законом порога в 50% от среднего показателя по стране.
По данным GUS, средняя валовая зарплата в первом квартале 2026 года составила 9562,88 злотых, а минимальная зарплата уже превысила законодательный порог в 50% от этого показателя.
Поэтому механизм дальнейшего повышения предполагает лишь незначительную индексацию.

Когда станет известен окончательный размер

Окончательное решение о минимальной зарплате на 2027 год будет приниматься правительством Польши после консультаций в Совете социального диалога.
Впрочем, предварительные расчеты свидетельствуют, что период стремительного роста минимальной заработной платы, вероятно, завершается, а дальнейшие повышения будут значительно скромнее.
Ранее Finance.ua сообщал, что в Польше готовят обновление правил определения минимальной заработной платы. Власти планируют адаптировать национальное законодательство к стандартам ЕС, что может существенно повлиять на уровень выплат уже в ближайшие годы.
По оценкам Министерства финансов Польши, минимлка может возрасти:
  • в 2027 году — до 5103 злотых брутто (3809 злотых «на руки»);
  • в 2028 году — до 5420 злотых брутто (4025 злотых нетто);
  • в 2029 году — до 5747 злотых брутто (4248 злотых «на руки»).
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Заработная плата в ПольшеМинимальная зарплатаПольша
