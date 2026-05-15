Минимальная зарплата в Польше в 2027 году может вырасти всего на 54 злотых

После нескольких лет существенного роста минимальной зарплаты в Польше темпы повышения могут замедлиться. По предварительным оценкам экспертов, в 2027 году работники, получающие минималку, могут увидеть в своих зарплатах прибавку всего в несколько десятков злотых.
В пересчете на сумму после уплаты налогов работники будут получать 3643,63 злотых нетто. Это на 37,78 злотых больше, чем сейчас.
Почему рост может быть таким незначительным
Размер минимальной зарплаты в Польше каждый год определяется с учетом прогнозируемой инфляции и темпов экономического роста (ВВП).
Эти данные предоставляются Главным статистическим управлением. Однако, как сообщается в материале DGP, новые данные GUS изменили метод расчета минимальной заработной платы на 2027 год. Ключевым фактором был размер средней зарплаты в первом квартале 2026 года, при котором минимальная зарплата была выше установленного законом порога в 50% от среднего показателя по стране.
Ранее Finance.ua сообщал, что в Польше готовят обновление правил определения минимальной заработной платы. Власти планируют адаптировать национальное законодательство к стандартам ЕС, что может существенно повлиять на уровень выплат уже в ближайшие годы.
По оценкам Министерства финансов Польши, минимлка может возрасти:
в 2027 году — до 5103 злотых брутто (3809 злотых «на руки»);
в 2028 году — до 5420 злотых брутто (4025 злотых нетто);
в 2029 году — до 5747 злотых брутто (4248 злотых «на руки»).