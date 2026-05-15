Каждый второй украинец активно ищет работу — исследование

Уровень неудовлетворенности работой среди украинцев продолжает расти. По данным исследования «Барометр рынка труда» от Grc.ua каждый четвертый специалист в той или иной степени не удовлетворен своим местом работы, а почти половина уже активно ищут новые возможности.

Сколько украинцев хотят сменить работу

Исследование показало, что 49% специалистов уже в поиске нового места работы, а еще 20% планируют начать поиск в 2026 году.
За последний год количество трудоустроенных специалистов несколько сократилось. В конце 2024 года работа была у 81% опрошенных, а в декабре 2025 года этот показатель снизился до 76%.
Создано с помощью ИИ
Также возросла доля тех, кто активно ищет новую работу. Если в конце 2024 года таких было 35%, то в декабре 2025 года уже половина из опрошенных. Доля тех, кто планирует искать новую работу в ближайшее время, увеличилась с 18% до 21%.

Почему работники все чаще недовольны

В настоящее время 27% опрошенных заявили, что в той или иной степени недовольны своей работой.
Число тех, кто полностью удовлетворен текущим местом работы, постепенно уменьшается. Два года назад таких было 12%, год назад — 9%, а сейчас — всего 7%.
В Grc.ua объясняют это накопившейся усталостью на рынке труда. Работники работают в условиях постоянного стресса, совмещая профессиональные обязанности с личными трудностями, релокацией и жизнью в опасных условиях.
Среди причин неудовлетворенности респонденты называют не только низкую зарплату, но и отсутствие дружеской атмосферы в коллективе, сложные отношения с руководителем, недостаточные возможности для карьерного роста, а также нехватку гибкого графика и удаленной работы.

Где украинцы ищут вакансии

Чаще всего искатели пользуются специализированными сайтами с вакансиями.
В то же время, за последний год возросло внимание к предложениям в социальных сетях, мессенджерах, Telegram-каналах и на корпоративных сайтах компаний.
Что самое важное при выборе работы

Главным критерием при выборе работы остается уровень заработной платы.
На втором месте — официальное трудоустройство, на которое обращают внимание 56% респондентов.
Также важны для украинцев удобный график работы, возможность работать дистанционно и близость офиса к дому. Сами же рабочие обязанности занимают лишь шестое место среди ключевых критериев.
Ранее мы сообщали, что за год — с марта 2025 по март 2026 — медианные зарплаты по отдельным вакансиям в Украине выросли на 31−96%. К примеру, наибольший прирост за последние 12 месяцев зафиксирован в категории реклама/дизайн/PR. Зарплата копирайтера почти удвоилась — с 12 500 до 24 500 грн (+96%), что стало самым высоким показателем среди всех вакансий.
Также Finance.ua писал, что кадровый голод в Украине усиливается на фоне парадоксальной ситуации: в стране уже есть масштабный резерв из 1,5 млн ветеранов, но бизнес использует его ограниченно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
