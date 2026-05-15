Уровень неудовлетворенности работой среди украинцев продолжает расти. По данным исследования «Барометр рынка труда» от Grc.ua каждый четвертый специалист в той или иной степени не удовлетворен своим местом работы, а почти половина уже активно ищут новые возможности.

Сколько украинцев хотят сменить работу

Исследование показало, что 49% специалистов уже в поиске нового места работы, а еще 20% планируют начать поиск в 2026 году.

За последний год количество трудоустроенных специалистов несколько сократилось. В конце 2024 года работа была у 81% опрошенных, а в декабре 2025 года этот показатель снизился до 76%.

Также возросла доля тех, кто активно ищет новую работу. Если в конце 2024 года таких было 35%, то в декабре 2025 года уже половина из опрошенных. Доля тех, кто планирует искать новую работу в ближайшее время, увеличилась с 18% до 21%.

Почему работники все чаще недовольны

В настоящее время 27% опрошенных заявили, что в той или иной степени недовольны своей работой.

Число тех, кто полностью удовлетворен текущим местом работы, постепенно уменьшается. Два года назад таких было 12%, год назад — 9%, а сейчас — всего 7%.

В Grc.ua объясняют это накопившейся усталостью на рынке труда. Работники работают в условиях постоянного стресса, совмещая профессиональные обязанности с личными трудностями, релокацией и жизнью в опасных условиях.

Среди причин неудовлетворенности респонденты называют не только низкую зарплату, но и отсутствие дружеской атмосферы в коллективе, сложные отношения с руководителем, недостаточные возможности для карьерного роста, а также нехватку гибкого графика и удаленной работы.

Где украинцы ищут вакансии

Чаще всего искатели пользуются специализированными сайтами с вакансиями.

В то же время, за последний год возросло внимание к предложениям в социальных сетях, мессенджерах, Telegram-каналах и на корпоративных сайтах компаний.

Что самое важное при выборе работы

Главным критерием при выборе работы остается уровень заработной платы.

На втором месте — официальное трудоустройство, на которое обращают внимание 56% респондентов.

Также важны для украинцев удобный график работы, возможность работать дистанционно и близость офиса к дому. Сами же рабочие обязанности занимают лишь шестое место среди ключевых критериев.

копирайтера почти удвоилась — с 12 500 до 24 500 грн (+96%), что стало самым высоким показателем среди всех вакансий. Ранее мы сообщали , что за год — с марта 2025 по март 2026 — медианные зарплаты по отдельным вакансиям в Украине выросли на 31−96%. К примеру, наибольший прирост за последние 12 месяцев зафиксирован в категории реклама/дизайн/PR. Зарплатапочти удвоилась — с 12 500 до 24 500 грн (), что стало самым высоким показателем среди всех вакансий.

Также Finance.ua писал , что кадровый голод в Украине усиливается на фоне парадоксальной ситуации: в стране уже есть масштабный резерв из 1,5 млн ветеранов, но бизнес использует его ограниченно.

