В Киеве упростили оформление денежной помощи для ветеранов и военных Сегодня 08:31 — Личные финансы

Подать заявку на выплаты можно онлайн

Киевляне со статусом защитников и защитниц Украины теперь могут подать заявления на некоторые виды городской денежной помощи через Портал услуг Киева. Новые электронные услуги позволяют оформить выплаты дистанционно без личного посещения учреждений.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Кто может получить 45 тыс. гривен после ранения

Онлайн-заявление могут подать защитники и защитницы, получившие ранения в районе боевых действий после 24 сентября 2024 года.

Размер единовременного пособия составляет 45 тыс. грн. При повторном ранении можно обратиться за выплатой повторно.

Для этого нужно авторизоваться на Портале услуг Киева, заполнить электронную форму, скачать необходимые документы и подписать заявление электронной подписью. После рассмотрения средства будут перечислены на социальный банковский счет заявителя.

Какую помощь могут получить студенты-защитники

Также онлайн можно подать заявление на материальную помощь для защитников и защитниц, обучающихся в высших учебных заведениях на дневной или заочной форме.

Максимальный размер выплаты составляет до 25 тыс. грн. Помощь предоставляется один раз в учебный год и призвана покрыть расходы на обучение в 2026—2027 учебном году.

Решение о назначении помощи принимает Департамент социальной и ветеранской политики Киева. Рассмотрение заявления длится до 30 дней.

В КГГА отмечают, что расширение цифровых сервисов должно сделать получение городской поддержки более быстрым и удобным для военных и ветеранов.

100 тыс. на лечение раненых

100 тыс. гривен на время лечения и реабилитации. Суммы и продолжительность выплат зависят от времени нахождения в больнице, тяжести травмы и выводов ВЛК. Как поясняли в Минобороны , военнослужащие, которые получили травмы (ранения, контузии, увечья) во время защиты Родины, продолжают получать денежное довольствие и дополнительное вознаграждение вСуммы и продолжительность выплат зависят от времени нахождения в больнице, тяжести травмы и выводов ВЛК.

Денежные средства начисляются за все время стационарного лечения — как в Украине, так и за рубежом, включая периоды перемещения между медицинскими учреждениями.

Эти выплаты сохраняются и при отпуске для лечения, но только при условии, что военно-врачебная комиссия (ВЛК) в своем заключении признает ранение тяжелым.

Если травма не тяжелая, начисление дополнительного вознаграждения (100 тыс. гривен) после выписки из стационара прекращается.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.