Как совмещать работу и семью: 5 работающих принципов

Личные финансы
Выгорание возникает тогда, когда человек пытается быть идеальным во всех ролях одновременно: безупречным специалистом, заботливым партнером или партнершей, внимательным папой/мамой и одновременно не забывать о собственном развитии.
В состоянии истощения люди часто начинают урезать время и внимание для родных, из-за чего появляется чувство вины, пишет budni.robota.ua.

ТОП-5 принципов

Универсального рецепта, который позволит все успевать и никогда не испытывать вины и усталости, не существует. Но есть принципы, помогающие поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью.
Разграничие пространства и время

Если вы работаете из дома, важно создавать четкую границу между работой и личной жизнью. Самый простой способ — ритуал завершения рабочего дня: закройте ноутбук, выключите уведомления, переоденьтесь или выйдите на короткую прогулку. Такие действия помогают мозгу переключиться и уменьшают ощущение, что вы работаете круглосуточно.

Качественное время с близкими

Семье не всегда нужно ваше присутствие 24/7. Гораздо важнее — быть эмоционально включенными хотя бы несколько часов в день.
Если во время ужина вы параллельно отвечаете на сообщение или проверяете почту, это не дает полноценного контакта и не помогает восстановлению. Попытайтесь выделять хотя бы час-два без гаджетов и рабочих задач — только для семьи или себя.
Свои границы

Коллеги не всегда догадаются, что после 18.00 вы не готовы отвечать на сообщения, а работодатель может не знать, что вечера или выходные для вас — время с семьей.
Личные пределы нужно озвучивать. Спокойная и честная коммуникация помогает избегать перегрузки, накопления оскорблений и профессионального истощения.

Откажитесь от перфекционизма

Часто истощает не самое количество задач, а желание сделать все идеально. Но обед может быть простым, а дом — не идеально убранным.
То же касается и работы: иногда «достаточно хорошо» — это уже хороший результат. Перфекционизм создает постоянное внутреннее напряжение и отнимает ресурс, который можно направить на восстановление.

Инвестируйте в восстановление

Сон, физическая активность, хобби, прогулки или тишина — это не роскошь и не проявление эгоизма. Без регулярного восстановления человек не может долго оставаться эффективным ни в работе, ни в семейной жизни.

Семья как союзник

Обсуждайте с партнером вашу нагрузку. Распределяйте обязанности сознательно, а не по умолчанию. Если дети уже достаточно взрослые, вовлекайте их в бытовые дела. Ощущение поддержки внутри семьи значительно снижает уровень эмоционального истощения.
По материалам:
Finance.ua
