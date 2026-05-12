Как преодолеть синдром самозванца во время собеседования и что это такое

Можно иметь большой опыт, успешные кейсы и востребованные навыки, но как только на собеседовании звучит просьба рассказать о себе и о профессиональном пути, уверенность исчезает.

В голове появляются навязчивые мысли типа «А если они поймут, что я переоцениваю себя?».

Это хорошо исследованный психологический феномен — синдром самозванца. И чаще всего он возникает именно у тех, кто действительно имеет высокий уровень профессионализма.

Что такое синдром самозванца

Термин «синдром самозванца» появился в 1978 году благодаря психологам Полин Кленс и Сюзанн Аймс. Они описали состояние, при котором успешные люди не могут в полной мере признать собственные достижения и убеждены, что на самом деле не заслуживают своего успеха.

Так что у вас могут быть годы опыта, сложные проекты за плечами и сильные рекомендации, но все равно вы будете думать, что вам просто повезло. И парадокс состоит в том, что чем выше уровень профессионализма, тем чаще возникают такие сомнения.

В большинстве рабочих ситуаций мы получаем обратную связь в реальном времени: коллеги реагируют на идеи, клиенты возвращаются, проекты завершаются результатом. Это помогает видеть свою ценность.

Собеседование устроено иначе.

Во-первых, вас оценивают незнакомые люди, которые не видят вашу ежедневную работу и не знают контекста. Они видят только то, что вы говорите здесь и сейчас. Поэтому возникает ощущение, что нужно «доказать» то, что в обычной жизни не требует доказательств.

Во-вторых, формат собеседования часто фокусируется именно на пробелах. Вас спрашивают о конкретном опыте, и если у вас нет готового ответа, это может восприниматься как провал. Хотя фраза «Я не сталкивался с такой ситуацией» — вполне нормальный и честный ответ.

Как синдром самозванца проявляется на собеседовании

умаление собственных достижений («ничего особенного», «я просто помогал команде»);

извинения за неидеальность;

слишком осторожные ответы;

избегание разговоров о своих успехах;

ощущение тревоги даже после положительного фидбека.

В результате человек выглядит менее уверенным, чем есть на самом деле.

И проблема не только в дискомфорте. Синдром самозванца влияет на конкурентность кандидата на собеседовании: человек может просить более низкую зарплату, отказываться от амбициозных карьерных возможностей или соглашаться на меньшее, чем реально заслуживает.

Как распознать синдром самозванца

Часто синдром самозванца маскируется под ответственность, скромность или хорошую подготовку. Но есть несколько характерных признаков.

К примеру, вы можете тратить непропорционально много времени на подготовку, ведь постоянно кажется, что вы «еще недостаточно готовы». Или преуменьшать свои достижения даже тогда, когда вас прямо просят о них рассказать. Еще один типичный признак — склонность прокручивать в голове худшие сценарии развития событий с чрезмерной детализацией.

Иногда человек даже испытывает странное облегчение после отказа, потому что он якобы подтверждает внутренние страхи и сомнения.

Что делать

Если вы заметили у себя синдром самозванца, важно не игнорировать его, чтобы не навредить собственной карьере. Простое «поверь в себя» здесь обычно не работает.

Прежде всего следует перейти от эмоций к фактам. Помогает фиксация собственных достижений: записывайте результаты работы, цифры, удачные кейсы, отзывы коллег или клиентов, ситуации, где ваше участие действительно повлияло на результат. Тогда перед собеседованием у вас будет не только внутренняя тревога, но реальные доказательства собственной компетентности.

Также важно принять, что идеальных кандидатов нет. Работодатели не ищут человека, знающего абсолютно всё. Им нужен специалист, способный эффективно выполнять задачи, обучаться и адаптироваться.

И еще один немаловажный момент: если вас пригласили на собеседование, это уже означает, что работодатель увидел у вас потенциал и ценность.

Если во время собеседования вы чувствуете синдром самозванца — это не помеха, а сигнал того, что вы стоите на пороге нового профессионального этапа. И ваша задача — не избавиться от сомнений полностью, а научиться двигаться вперед вопреки им.

