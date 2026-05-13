0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как украинцы реагируют на подорожание горючего — опрос

Энергетика
3
Как украинцы реагируют на подорожание горючего — опрос
Как украинцы реагируют на подорожание горючего — опрос
Четверо из десяти опрошенных водителей готовы ограничить использование частного транспорта, если стоимость горючего превысит 105 грн/л.
Об этом свидетельствуют результаты опроса BlaBlaCar среди 15 тысяч водителей со всей Украины.

Что показало исследование

Совместные поездки становятся не только инструментом экономии, но и стратегией социальной адаптации.
Когда водители могут отказаться от автомобиля?
Результаты опроса демонстрируют высокую адаптивность украинских водителей, однако определяют четкие пределы «выдержки»:
  • Почти 40% респондентов существенно ограничат использование собственного авто только тогда, когда цена за литр горючего пересечет 105 грн.
  • Около четверти водителей (24,3%) считают критической цену в диапазоне 95−105 грн/л.
  • Для 17% опрошенных пределом считается цена 85−95 грн/л.
Читайте также

Стратегии экономии

Чтобы компенсировать рост расходов, водители активно пересматривают свои привычки:
  • 13,1% водителей отметили, что стали чаще брать попутчиков.
  • Более четверти респондентов пытаются заполнять авто до максимума, принимая 3−4 попутчика вместо 1−2.
  • Каждый пятый водитель начал ездить плавнее, без резких стартов, чтобы сэкономить лишние 0,5−1 л на 100 км.
  • 76% водителей используют программы лояльности АЗС. Более половины из них (52,5%) активно отслеживают свои сбережения: почти 46% экономят более 2 грн на каждом литре.
Читайте также
Сбережения на горючем — весомый, но не единственный фактор, мотивирующий украинцев делить поездку. Опрос показал глубокий уровень эмпатии среди водителей. Так, одной из самых популярных причин брать попутчиков для 42% является социальная ответственность — желание помочь людям, которым сейчас тяжело или дорого путешествовать.
Четверть водителей отметили, что ценят безопасность и психологический комфорт, а также то, что вместе ехать надежнее в нынешних условиях. Кроме того, для 22% весомым фактором остается нетворкинг — возможность новых знакомств и общения в пути.

ДВС остаются лидерами, но интерес к «зеленым» авто растет

Несмотря на глобальный тренд перехода на электромобили, традиционное горючее доминирует на украинских дорогах:
  • Дизель (49%) и бензин (39%) преобладают среди опрошенных водителей.
  • Половина (52%) респондентов планируют и дальше пользоваться автомобилем с ДВС (двигателями внутреннего сгорания).
  • В то же время около 43% украинских водителей уже задумываются о переходе на электромобили или гибриды: часть изучает инфраструктуру и цены, а почти каждый десятый (9,3%) уже планирует соответствующее изменение авто.
Место для вашей рекламы
Напомним, программа кешбэка на горючее продлена — она будет действовать до 31 мая 2026 года.
Это государственная инициатива, позволяющая возвращать часть расходов на заправку автомобиля и поддерживает граждан, ежедневно пользующихся транспортом.
Размер кешбэка:
При покупке горючего на АЗС-участниках программы граждане могут получить компенсацию от государства в размере:
15% — дизельное топливо.
10% — бензин.
5% — автогазы.
По материалам:
Finance.ua
ГорючееАЗС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems