Как украинцы реагируют на подорожание горючего — опрос Сегодня 16:00 — Энергетика

Четверо из десяти опрошенных водителей готовы ограничить использование частного транспорта, если стоимость горючего превысит 105 грн/л.

Об этом свидетельствуют результаты опроса BlaBlaCar среди 15 тысяч водителей со всей Украины.

Что показало исследование

Совместные поездки становятся не только инструментом экономии, но и стратегией социальной адаптации.

Когда водители могут отказаться от автомобиля?

Результаты опроса демонстрируют высокую адаптивность украинских водителей, однако определяют четкие пределы «выдержки»:

Почти 40% респондентов существенно ограничат использование собственного авто только тогда, когда цена за литр горючего пересечет 105 грн.

респондентов существенно ограничат использование собственного авто только тогда, когда цена за литр горючего пересечет 105 грн. Около четверти водителей (24,3%) считают критической цену в диапазоне 95−105 грн/л.

считают критической цену в диапазоне 95−105 грн/л. Для 17% опрошенных пределом считается цена 85−95 грн/л.

Стратегии экономии

Чтобы компенсировать рост расходов, водители активно пересматривают свои привычки:

13,1% водителей отметили, что стали чаще брать попутчиков.

Более четверти респондентов пытаются заполнять авто до максимума, принимая 3−4 попутчика вместо 1−2.

Каждый пятый водитель начал ездить плавнее, без резких стартов, чтобы сэкономить лишние 0,5−1 л на 100 км.

76% водителей используют программы лояльности АЗС. Более половины из них (52,5%) активно отслеживают свои сбережения: почти 46% экономят более 2 грн на каждом литре.

Сбережения на горючем — весомый, но не единственный фактор, мотивирующий украинцев делить поездку. Опрос показал глубокий уровень эмпатии среди водителей. Так, одной из самых популярных причин брать попутчиков для 42% является социальная ответственность — желание помочь людям, которым сейчас тяжело или дорого путешествовать.

Четверть водителей отметили, что ценят безопасность и психологический комфорт, а также то, что вместе ехать надежнее в нынешних условиях. Кроме того, для 22% весомым фактором остается нетворкинг — возможность новых знакомств и общения в пути.

ДВС остаются лидерами, но интерес к «зеленым» авто растет

Несмотря на глобальный тренд перехода на электромобили, традиционное горючее доминирует на украинских дорогах:

Дизель (49%) и бензин (39%) преобладают среди опрошенных водителей.

Половина (52%) респондентов планируют и дальше пользоваться автомобилем с ДВС (двигателями внутреннего сгорания).

В то же время около 43% украинских водителей уже задумываются о переходе на электромобили или гибриды: часть изучает инфраструктуру и цены, а почти каждый десятый (9,3%) уже планирует соответствующее изменение авто.

Напомним, программа кешбэка на горючее продлена — она будет действовать до 31 мая 2026 года.

Это государственная инициатива, позволяющая возвращать часть расходов на заправку автомобиля и поддерживает граждан, ежедневно пользующихся транспортом.

Размер кешбэка:

При покупке горючего на АЗС-участниках программы граждане могут получить компенсацию от государства в размере:

15% — дизельное топливо.

10% — бензин.

5% — автогазы.

