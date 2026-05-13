Как украинцы реагируют на подорожание горючего — опрос
Что показало исследование
- Почти 40% респондентов существенно ограничат использование собственного авто только тогда, когда цена за литр горючего пересечет 105 грн.
- Около четверти водителей (24,3%) считают критической цену в диапазоне 95−105 грн/л.
- Для 17% опрошенных пределом считается цена 85−95 грн/л.
Стратегии экономии
- 13,1% водителей отметили, что стали чаще брать попутчиков.
- Более четверти респондентов пытаются заполнять авто до максимума, принимая 3−4 попутчика вместо 1−2.
- Каждый пятый водитель начал ездить плавнее, без резких стартов, чтобы сэкономить лишние 0,5−1 л на 100 км.
- 76% водителей используют программы лояльности АЗС. Более половины из них (52,5%) активно отслеживают свои сбережения: почти 46% экономят более 2 грн на каждом литре.
ДВС остаются лидерами, но интерес к «зеленым» авто растет
- Дизель (49%) и бензин (39%) преобладают среди опрошенных водителей.
- Половина (52%) респондентов планируют и дальше пользоваться автомобилем с ДВС (двигателями внутреннего сгорания).
- В то же время около 43% украинских водителей уже задумываются о переходе на электромобили или гибриды: часть изучает инфраструктуру и цены, а почти каждый десятый (9,3%) уже планирует соответствующее изменение авто.
