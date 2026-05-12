Нефть Brent превысила $105 из-за заявлений Трампа о перемирии с Ираном

Энергетика
Цены на нефть продолжили рост после того, как президент США Дональд Трамп подверг сомнению перспективы прекращения огня с Ираном.
Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть марки Brent торговалась около отметки 105 долларов за баррель после скачка на 2,9% накануне. Американская WTI приблизилась к 99 долларам за баррель. Рынки отреагировали на заявление Трампа, который назвал перемирие между США и Ираном таким, что находится на «массивной жизнеобеспечивающей системе».
Президент США также раскритиковал последнее мирное предложение Тегерана. По данным Bloomberg, Иран требует снятия части санкций и ослабления морской блокады в обмен на снижение напряжения вокруг Ормузского пролива.

Ормузский пролив остается главным риском

Несмотря на формальное прекращение огня с начала апреля ситуация в регионе остается нестабильной. Из-за атак на суда и риска для судоходства поставки нефти и газа через Ормузский пролив существенно усложнились.
Аналитики Bloomberg Economics считают, что полноценного мирного соглашения в ближайшее время не будет. По их прогнозу, США и Иран могут вернуться к взаимным ударам, хотя боевые действия, вероятно, будут носить ограниченный характер.
На фоне роста цен США уже начали новую волну экстренных закупок нефти, пытаясь сдержать подорожание горючего. В то же время Saudi Aramco заявила, что мировой рынок каждую неделю теряет около 100 миллионов баррелей нефти из-за проблем с прохождением Ормузского пролива.

США вывели на рынок более 53 млн баррелей «экстренной» нефти

Также стало известно, что США выделили 53,3 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва для энергетических компаний и трейдеров, пытаясь сдержать рост цен на горючее после войны с Ираном.
Наибольший объем — почти 13 миллионов баррелей — получит трейдинговая компания Trafigura Group. Среди основных получателей — Marathon Petroleum и Exxon Mobil. Министерство энергетики США заявило, что поставки продлятся с июня по август, в период пикового спроса на бензин.
По материалам: УНН
УНН
