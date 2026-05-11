Объем закупок российского газа Евросоюзом почти достиг рекордных €4 миллиардов Сегодня 09:44 — Энергетика

В первые четыре месяца 2026 года Европейский Союз закупил рекордные объемы газа из российского проекта «Ямал СПГ». Рост импорта связывается с войной в Иране и сокращением поставок сжиженного природного газа на мировой рынок.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на анализ данных экологической организации Urgewald.

Война в Иране повлияла на мировой рынок СПГ

С января по апрель ЕС получил 91 партию газа из «Ямал СПГ» общим объемом 6,69 млн тонн — это самый высокий показатель за этот период с момента запуска проекта в декабре 2017 года.

За четыре месяца блок уплатил за газ около 3,88 млрд евро.

Спрос на российскую нефть и газ стремительно вырос по всему миру с начала войны в Иране. Закрытие Ормузского пролива с конца февраля привело к исчезновению значительных объемов сжиженного природного газа с мировых рынков. Обычно через этот пролив проходит около пятой части мировых потоков СПГ, что оставляет Европе меньше альтернатив и резко повышает базовые цены на газ.

Цены на газ в Европе резко подскочили

Цена TTF, европейский газовый бенчмарк, подскочила с примерно 35 евро за мегаватт-час в январе и феврале до 52,87 евро в марте, что повысило стоимость каждой партии российского газа, покупаемого Европой. В апреле средняя цена составила 45,21 евро за МВт·ч. В результате Европа не только покупает больше российского газа, но и платит за каждую партию гораздо больше, чем в начале года.

Согласно анализу Urgewald, в январе-апреле на долю ЕС приходилось 98% всего экспорта из Ямала — в течение трех месяцев подряд каждая партия, достигшая конечного пункта назначения, направлялась в ЕС. Китай, который годами был альтернативным клиентом для России, получил лишь две партии в первом квартале и ни одной в феврале или марте.

Читайте также В Еврокомиссии заявили об отсутствии дефицита топлива в ЕС

Зависимость проекта «Ямал» от Европы тоже структурная. Проект зависит от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7, способных прокладывать путь через толстый арктический лед, и эти суда требуют быстрого обслуживания в европейских портах в месяце с наибольшими оперативными ограничениями. Наиболее загруженным пунктом ввоза стал бельгийский терминал Зебрюгге, принявший 25 партий за первые четыре месяца — примерно один танкер каждые 4,8 дня.

По оценкам аналитиков, без европейских портов ежегодные поставки из «Ямала» могут сократиться с примерно 270 партий до всего 120−130.

Импорт также был больше обычного из-за ускоренного формирования запасов перед новыми санкциями ЕС. Ограничения на краткосрочные российские контракты на СПГ вступили в силу 25 апреля, что побудило европейских трейдеров осуществить в марте наибольшую за всю историю ежемесячную разовую закупку российского СПГ.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.