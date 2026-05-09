В Минфине США ответили, когда снизятся цены на нефть

По оценкам министра, цены на нефть начнут снижаться в ближайшие 3−9 месяцев. По его словам, этому будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, увеличат объемы добычи.
«ОАЭ решили, что ОПЕК им не подходит. Большинство монополий в итоге разрушаются под собственным весом. Это дает мне большой оптимизм, цены на нефть после этого конфликта будут значительно ниже, чем были… в начале года или в любой момент в 2020—2025 годах… Думаю, что цены не нефть… (будут — ред.) ниже через три, шесть, девять месяцев», — сказал Бессент.
Еще один фактор: министр предположил, что в ближайшее время на рынок поступит нефть, застрявшая на Ближнем Востоке из-за блокады Ормузского пролива.
«Сотни нефтяных танкеров стоят в Персидском заливе в ожидании выхода. США блокируют только иранские суда. И посмотрим, я не удивлюсь, как все большее количество кораблей выйдет в море», — добавил министр.