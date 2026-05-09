В Минфине США ответили, когда снизятся цены на нефть

Энергетика
Цены на нефть снизятся через несколько месяцев
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что цены на нефть снизятся до конца 2026 года. Причем начало снижения может стартовать уже совсем скоро.
Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Что будет способствовать снижению цен на нефть

По оценкам министра, цены на нефть начнут снижаться в ближайшие 3−9 месяцев. По его словам, этому будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, увеличат объемы добычи.
«ОАЭ решили, что ОПЕК им не подходит. Большинство монополий в итоге разрушаются под собственным весом. Это дает мне большой оптимизм, цены на нефть после этого конфликта будут значительно ниже, чем были… в начале года или в любой момент в 2020—2025 годах… Думаю, что цены не нефть… (будут — ред.) ниже через три, шесть, девять месяцев», — сказал Бессент.
Еще один фактор: министр предположил, что в ближайшее время на рынок поступит нефть, застрявшая на Ближнем Востоке из-за блокады Ормузского пролива.
«Сотни нефтяных танкеров стоят в Персидском заливе в ожидании выхода. США блокируют только иранские суда. И посмотрим, я не удивлюсь, как все большее количество кораблей выйдет в море», — добавил министр.
По материалам:
РБК-Україна
