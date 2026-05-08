Где самые высокие и низкие цены на газ в ЕС

Энергетика
Во второй половине 2025 года средняя цена на газ для небытовых потребителей в ЕС составляла 6,05 евро за 100 киловатт-часов (кВт·час), что ниже 6,60 евро в первой половине 2025 года (-8,3%), после 1 года стабилизации цен.
Речь идет о потребителях, не являющихся бытовыми, с годовым потреблением от 10 000 гигаджоулей (ГДж) до 100 000 ГДж, пишет ec.europa.

Самые высокие цены на газ были

  • в Швеции (10,65 евро за 100 кВт·ч),
  • Финляндии (8,63 евро)
  • Германии (7,13 евро),
Самые низкие

  • В Болгарии (4,14 евро),
  • Греции (4,24 евро),
  • Португалии
  • Бельгии (по 4,81 евро).
Во второй половине 2025 года средние цены на газ для потребителей, не являющиеся бытовыми, снизились в большинстве стран ЕС по сравнению со второй половиной 2024 года.
Наибольшее снижение наблюдалось в Чехии (-14,6%), Венгрии (-14,4%) и Греции (-12,2%).
Данные показывают, что цены на газ выросли только в 4 странах ЕС: в Литве (+6,5%), Нидерландах (+6,3%), Румынии (+3,4%) и Австрии (+1,7%).
В других 4 странах ЕС цены оставались относительно стабильными, с небольшими колебаниями от +0,2% в Испании до -0,2% в Словении и Латвии, в то время как в Германии они остались неизменными.
Ранее Finance.ua писал, что «Укрнафта» и финская компания Wärtsilä подписали рамочное соглашение о поставках комплектного оборудования для газопоршневых установок. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Соглашение было подписано в ходе встречи премьер-министра Финляндии Петтери Орпо с украинской стороной.
В то же время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ ) согласовала предложение ООО «Оператор ГТС Украины» по увеличению мощности газотранспортной системы в точке входа на межгосударственном соединении с Польшей.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на газЕС
