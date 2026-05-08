Где самые высокие и низкие цены на газ в ЕС

Во второй половине 2025 года средняя цена на газ для небытовых потребителей в ЕС составляла 6,05 евро за 100 киловатт-часов (кВт·час), что ниже 6,60 евро в первой половине 2025 года (-8,3%), после 1 года стабилизации цен.

Речь идет о потребителях, не являющихся бытовыми, с годовым потреблением от 10 000 гигаджоулей (ГДж) до 100 000 ГДж, пишет ec.europa

Самые высокие цены на газ были

в Швеции (10,65 евро за 100 кВт·ч),

Финляндии (8,63 евро)

Германии (7,13 евро),

Самые низкие

В Болгарии (4,14 евро),

Греции (4,24 евро),

Португалии

Бельгии (по 4,81 евро).

Во второй половине 2025 года средние цены на газ для потребителей, не являющиеся бытовыми, снизились в большинстве стран ЕС по сравнению со второй половиной 2024 года.

Наибольшее снижение наблюдалось в Чехии (-14,6%), Венгрии (-14,4%) и Греции (-12,2%).

Данные показывают, что цены на газ выросли только в 4 странах ЕС: в Литве (+6,5%), Нидерландах (+6,3%), Румынии (+3,4%) и Австрии (+1,7%).

В других 4 странах ЕС цены оставались относительно стабильными, с небольшими колебаниями от +0,2% в Испании до -0,2% в Словении и Латвии, в то время как в Германии они остались неизменными.

