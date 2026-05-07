🎬 Минус $1 млрд. Как ВСУ отключили главный нефтяной узел рф на Черном море? Как это отразится на фронте? (видео) Сегодня 15:15 — Мир

Единственный нефтеперерабатывающий завод россии на побережье Черного моря превратился в горящие руины. Туапсинский НПЗ, давний стратегический актив «роснефти», после серии ударов ВСУ фактически остановил работу именно в момент, когда цена российской нефти Urals впервые за 13 лет превысила 116 долларов за баррель.

По оценкам аналитиков, только прямые затраты на восстановление Туапсинского узла могут достичь 640 миллионов долларов. Если добавить потери от недополученного экспорта, экологической катастрофы и падения туристических доходов, сумма ущерба превышает 1 миллиард долларов всего за один месяц.

Издание Al Jazeera утверждает, что добыча в россии уже упала на 300−400 тысяч баррелей в сутки. Для кремля это катастрофа, ведь по оценке шведской разведки, москве нужна нефть по 100 долларов в течение всего года только для того, чтобы закрывать дыры в бюджете.

Но какой смысл в высокой цене, если ты не можешь продать свой товар? россия пытается маневрировать, но пространство для маневра сузилось до минимума. Новороссийск после атак отправляет едва ли 80 тысяч тонн вместо привычных 700 тысяч баррелей в сутки. Цифры впечатляют: серия ударов по ключевым портам — Новороссийску на Черном море, Приморске и Усть-Луге на Балтике — вывела из строя около 40% всего нефтеэкспортного потенциала россии. Это два миллиона баррелей в сутки, которые просто исчезли с рынка.

почему атаки по Туапсе стали экономическим ударом по всей нефтяной системе рф;

сколько россия потеряет из-за остановки экспорта нефти и горючего;



как удары по НПЗ обнулили туристический сезон на Черном море.



Также объясняем, почему атаки по Туапсе — это уже не только военный, но и масштабный экономический и экологический кризис для рф.

