Паника в Дубае: бизнес отчаянно призывает туристов вернуться в «город-призрак»
Туристическая отрасль Дубая переживает резкий спад — представители бизнеса предупреждают об атмосфере «города-призрака» на фоне уменьшения потока посетителей после обострения напряженности, связанной с конфликтом вокруг Ирана.
Об этом пишет Express со ссылкой на новые данные компании «Аэропорты Дубая».
В эмирате фиксируется существенное сокращение пассажиропотока в первом квартале 2026 года — по меньшей мере, на 2,5 миллиона человек меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Только в марте зафиксировано обвальное падение на 66%, поскольку многие путешественники стали избегать поездок в регион Персидского залива.
В попытке стабилизировать ситуацию Управление гражданской авиации ОАЭ (UAE Civil Aviation Authority) на днях объявило об отмене всех ограничений на авиаперелеты, введенные во время кризиса, в том числе и в двух аэропортах Дубая. Как отметили чиновники, решение было принято после «комплексной оценки операционных и условий безопасности».
Впрочем, работники туристической сферы предостерегают, что восстановление не будет скорым — на это могут уйти недели или даже месяцы.
По словам сотрудницы одной из гостиниц, после кратковременного наплыва пассажиров , застрявших из-за перебоев, спрос резко упал.
«Несколько недель все практически стояло. Нам нужно, чтобы туристы вернулись», — отметила она.
Постоянные посетители также заметили существенные изменения. Один из путешественников описал обычно загруженный Международный аэропорт Дубая как почти пустой, а отдельные его зоны — как «город-призрак».
Ситуацию усложняет то, что многие авиакомпании временно прекратили рейсы в регион. В настоящее время работу возобновили только 51 из 90 перевозчиков. Часть европейских и американских авиалиний сталкивается с трудностями со страхованием из-за правительственных рекомендаций относительно путешествий.
Кризис вышел за пределы туризма
Бизнесы сообщают о сокращении рабочих мест и падении доверия инвесторов.
По словам одного из предпринимателей, компании начали сворачивать деятельность или покидать рынок уже через несколько недель после начала нестабильности, а некоторые были вынуждены проводить массовые увольнения.
Местные жители также жалуются, что последние события подорвали репутацию эмирата как безопасного и надежного направления.
«Вся концепция Дубая как места вне конфликтов была подвергнута сомнению», — отметил один из них.
