0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто получил пулитцеровские премии в этом году (список)

Мир
16
Кто получил пулитцеровские премии в этом году (список)
Кто получил пулитцеровские премии в этом году (список)
Пулитцеровская премия 2026 года включает широкий спектр жанров, от художественной литературы до музыки и журналистики.
Престижная награда за журналистские расследования была присуждена газете The Washington Post за освещение деятельности администрации президента Дональда Трампа и резкое сокращение бюджета федеральных агентств Илоном Маском.
Пулитцеровскую премию за журналистские расследования получила команда The New York Times за серию репортажей, которые показали, как Дональд Трамп принес пользу своей семье и политическому окружению в течение двух сроков у власти.
Премия за художественную литературу была присуждена Даниэлю Краусу за его книгу «Падение ангела» — рассказ о Первой мировой войне, разворачивающийся примерно на 300 страницах в одном долгом непрерывном предложении.
«Падение ангела», главный герой которого — рядовой армии, встречающий ангела на поле боя, был высоко оценен за его «стилистическую силу, объединяющую такие жанры, как аллегория, магический реализм и научная фантастика, в единое целое, рассказанное одним предложением».
Краус ранее писал романы ужасов и научно-фантастические романы, а также сотрудничал с такими режиссерами, как Джордж Ромеро и Гильермо дель Торо, чей оскароносный фильм «Форма воды» был задуман с помощью Крауса.
Среди других литературных наград — «Мы, народ: история Конституции США» Джилл Лепор в категории «История» и «Гордость и удовольствие: сестры Шуйлер в эпоху революции» Аманды Уэйл в категории «Биография».
Рассказ Июнь Ли «Вещи в природе просто растут» о самоубийстве ее двоих детей был отмечен в категории «Воспоминания и автобиография», тогда как рассказ Брайана Голдстоуна «Для нас нет места: работающие и бездомные в Америке» получило награду за нехудожественную литературу.
Поэтическую премию получила Ars Poeticas Джулианы Спар.
Музыкальную премию получила американская пианистка и композитор Габриэла Лена Франк за «Picaflor: A Future Myth» — симфоническое произведение, написанное для Филадельфийского оркестра, вдохновленное легендой Анд и калифорнийскими лесными пожарами.

Справка Finance.ua:

  • Пулитцеровская премия считается одной из самых престижных наград США в литературе, журналистике, музыке и театре.
  • Она основана в 1917 году Джозефом Пулитцером, присуждается Колумбийским университетом в Нью-Йорке, охватывая 14 категорий в журналистике (в том числе интернет-СМИ) и 6 в литературе/музыке.
  • В 2026 году на официальном сайте The Pulitzer Prizes были объявлены новые лауреаты, включая 16 журналистских и 8 творческих наград. Премия считается одной из самых авторитетных в мире наряду с Нобелевской премией.
  • Напомним, в 2023 году среди других премию получили украинский фотограф, видеожурналист и продюсер: Евгений Малолетка, Мстислава Чернова, Василиса Степаненко.
  • Малолетка и Чернов получили Пулитцеровскую премию за сотрудничество с изданием Associated Press из США. В частности, отметили их фото- и видеорепортажи из Мариуполя, облетели весь мир. Один из них — из роддома после сброса на него авиабомбы 9 марта.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems