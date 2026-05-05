Кто получил пулитцеровские премии в этом году (список)

Пулитцеровская премия 2026 года включает широкий спектр жанров, от художественной литературы до музыки и журналистики.

Престижная награда за журналистские расследования была присуждена газете The Washington Post за освещение деятельности администрации президента Дональда Трампа и резкое сокращение бюджета федеральных агентств Илоном Маском.

Пулитцеровскую премию за журналистские расследования получила команда The New York Times за серию репортажей, которые показали, как Дональд Трамп принес пользу своей семье и политическому окружению в течение двух сроков у власти.

Премия за художественную литературу была присуждена Даниэлю Краусу за его книгу «Падение ангела» — рассказ о Первой мировой войне, разворачивающийся примерно на 300 страницах в одном долгом непрерывном предложении.

«Падение ангела», главный герой которого — рядовой армии, встречающий ангела на поле боя, был высоко оценен за его «стилистическую силу, объединяющую такие жанры, как аллегория, магический реализм и научная фантастика, в единое целое, рассказанное одним предложением».

Краус ранее писал романы ужасов и научно-фантастические романы, а также сотрудничал с такими режиссерами, как Джордж Ромеро и Гильермо дель Торо, чей оскароносный фильм «Форма воды» был задуман с помощью Крауса.

Среди других литературных наград — «Мы, народ: история Конституции США» Джилл Лепор в категории «История» и «Гордость и удовольствие: сестры Шуйлер в эпоху революции» Аманды Уэйл в категории «Биография».

Рассказ Июнь Ли «Вещи в природе просто растут» о самоубийстве ее двоих детей был отмечен в категории «Воспоминания и автобиография», тогда как рассказ Брайана Голдстоуна «Для нас нет места: работающие и бездомные в Америке» получило награду за нехудожественную литературу.

Поэтическую премию получила Ars Poeticas Джулианы Спар.

Музыкальную премию получила американская пианистка и композитор Габриэла Лена Франк за «Picaflor: A Future Myth» — симфоническое произведение, написанное для Филадельфийского оркестра, вдохновленное легендой Анд и калифорнийскими лесными пожарами.

Справка Finance.ua:

Пулитцеровская премия считается одной из самых престижных наград США в литературе, журналистике, музыке и театре.

Она основана в 1917 году Джозефом Пулитцером, присуждается Колумбийским университетом в Нью-Йорке, охватывая 14 категорий в журналистике (в том числе интернет-СМИ) и 6 в литературе/музыке.

В 2026 году на официальном сайте The Pulitzer Prizes были объявлены новые лауреаты, включая 16 журналистских и 8 творческих наград. Премия считается одной из самых авторитетных в мире наряду с Нобелевской премией.

Напомним, в 2023 году среди других премию получили украинский фотограф, видеожурналист и продюсер: Евгений Малолетка, Мстислава Чернова, Василиса Степаненко.

Малолетка и Чернов получили Пулитцеровскую премию за сотрудничество с изданием Associated Press из США. В частности, отметили их фото- и видеорепортажи из Мариуполя, облетели весь мир. Один из них — из роддома после сброса на него авиабомбы 9 марта.

