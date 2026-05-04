В августе в Ирландии украинцы останутся без жилья: почему так Сегодня 18:00 — Личные финансы

Украинские беженцы в Ирландии рискуют остаться без крова уже этой осенью. Правительство страны готовит масштабное сворачивание программы бесплатного проживания в отелях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times

Власти Ирландии решили изменить подход к пособию. Государство отказывается от системы чрезвычайного размещения. Теперь беженцев будут стимулировать к самостоятельной жизни, заявил государственный министр по вопросам иммиграции Ирландии Колм Брофи. Правительство хочет ликвидировать «двухъярусную систему», где одни получают жилье надолго, а другие — нет.

«Мы стремимся к ситуации, когда во всех сферах будут господствовать равенство и справедливость, а это значит, что в вопросе доступа к жилью вы получаете его на тех же условиях, что и те, кто работает и проживает в Ирландии и тоже ищет жилье», — пояснил Брофи.

Процесс стартует уже в августе. Он не будет мгновенным, а растянется на шесть месяцев.

Под удар попадают около 16 тысяч человек. Это те, кто сейчас проживает в отелях и других коммерческих объектах. Каждый человек получит письмо за 3 месяца до выселения.

Однако есть важный нюанс. Государство обещает не бросать всех без разбора. Защита останется для уязвимых лиц. Те, у кого особые затруднения в самостоятельной жизни, смогут рассчитывать на поддержку.

Министр отметил: «Мы объявили, что хотим начать это в августе с целью внедрения в течение следующих месяцев. Мы хотим дать людям время на поиск альтернативных вариантов. Мы хотим, чтобы люди знали, что их ждет во второй половине года, чтобы у них было достаточно времени на подготовку».

Ситуация на рынке недвижимости Ирландии

Ситуация сложная и аренда стоит дорого. Предложений мало, но в министерстве сохраняют оптимизм.

Брофи верит в стойкость украинцев. Он приводит статистику в прошлом году. Тогда 50% украинцев нашли жилье после расторжения контрактов с гостиницами.

«Я предполагаю, что кто-то поговорит с журналистом и скажет, что не может найти жилье. Но в подавляющем большинстве случаев, как мы видели на сегодняшний день, украинцы очень, очень стойкие в плане поиска жилья, потому что здесь есть сильное украинское сообщество», — добавил политик.

Выплаты владельцам жилья

Изменения коснутся не только гостиниц. Правительство планирует постепенно прекратить поддержку ирландцев, принимающих украинцев у себя дома.

Сейчас такие домохозяйства получают 600 евро в месяц. Эта сумма будет уменьшаться.

График сокращения выплат:

Сумма в 600 евро будет постепенно уменьшаться в течение следующих месяцев.

До марта 2027 года выплаты полностью отменят.

Это совпадает с завершением действия временной защиты в ЕС.

