0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В августе в Ирландии украинцы останутся без жилья: почему так

Личные финансы
14
В августе в Ирландии украинцы останутся без жилья: почему так
В августе в Ирландии украинцы останутся без жилья: почему так
Украинские беженцы в Ирландии рискуют остаться без крова уже этой осенью. Правительство страны готовит масштабное сворачивание программы бесплатного проживания в отелях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.
Власти Ирландии решили изменить подход к пособию. Государство отказывается от системы чрезвычайного размещения. Теперь беженцев будут стимулировать к самостоятельной жизни, заявил государственный министр по вопросам иммиграции Ирландии Колм Брофи. Правительство хочет ликвидировать «двухъярусную систему», где одни получают жилье надолго, а другие — нет.
«Мы стремимся к ситуации, когда во всех сферах будут господствовать равенство и справедливость, а это значит, что в вопросе доступа к жилью вы получаете его на тех же условиях, что и те, кто работает и проживает в Ирландии и тоже ищет жилье», — пояснил Брофи.
Процесс стартует уже в августе. Он не будет мгновенным, а растянется на шесть месяцев.
Под удар попадают около 16 тысяч человек. Это те, кто сейчас проживает в отелях и других коммерческих объектах. Каждый человек получит письмо за 3 месяца до выселения.
Однако есть важный нюанс. Государство обещает не бросать всех без разбора. Защита останется для уязвимых лиц. Те, у кого особые затруднения в самостоятельной жизни, смогут рассчитывать на поддержку.
Министр отметил: «Мы объявили, что хотим начать это в августе с целью внедрения в течение следующих месяцев. Мы хотим дать людям время на поиск альтернативных вариантов. Мы хотим, чтобы люди знали, что их ждет во второй половине года, чтобы у них было достаточно времени на подготовку».

Ситуация на рынке недвижимости Ирландии

Ситуация сложная и аренда стоит дорого. Предложений мало, но в министерстве сохраняют оптимизм.
Брофи верит в стойкость украинцев. Он приводит статистику в прошлом году. Тогда 50% украинцев нашли жилье после расторжения контрактов с гостиницами.
«Я предполагаю, что кто-то поговорит с журналистом и скажет, что не может найти жилье. Но в подавляющем большинстве случаев, как мы видели на сегодняшний день, украинцы очень, очень стойкие в плане поиска жилья, потому что здесь есть сильное украинское сообщество», — добавил политик.

Выплаты владельцам жилья

Изменения коснутся не только гостиниц. Правительство планирует постепенно прекратить поддержку ирландцев, принимающих украинцев у себя дома.
Сейчас такие домохозяйства получают 600 евро в месяц. Эта сумма будет уменьшаться.
График сокращения выплат:
  • Сумма в 600 евро будет постепенно уменьшаться в течение следующих месяцев.
  • До марта 2027 года выплаты полностью отменят.
  • Это совпадает с завершением действия временной защиты в ЕС.
По материалам:
Finance.ua
Миграция
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems