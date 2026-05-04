В августе в Ирландии украинцы останутся без жилья: почему так

Власти Ирландии решили изменить подход к пособию. Государство отказывается от системы чрезвычайного размещения. Теперь беженцев будут стимулировать к самостоятельной жизни, заявил государственный министр по вопросам иммиграции Ирландии Колм Брофи. Правительство хочет ликвидировать «двухъярусную систему», где одни получают жилье надолго, а другие — нет.
«Мы стремимся к ситуации, когда во всех сферах будут господствовать равенство и справедливость, а это значит, что в вопросе доступа к жилью вы получаете его на тех же условиях, что и те, кто работает и проживает в Ирландии и тоже ищет жилье», — пояснил Брофи.
Процесс стартует уже в августе. Он не будет мгновенным, а растянется на шесть месяцев.
Под удар попадают около 16 тысяч человек. Это те, кто сейчас проживает в отелях и других коммерческих объектах. Каждый человек получит письмо за 3 месяца до выселения.
Однако есть важный нюанс. Государство обещает не бросать всех без разбора. Защита останется для уязвимых лиц. Те, у кого особые затруднения в самостоятельной жизни, смогут рассчитывать на поддержку.
Министр отметил: «Мы объявили, что хотим начать это в августе с целью внедрения в течение следующих месяцев. Мы хотим дать людям время на поиск альтернативных вариантов. Мы хотим, чтобы люди знали, что их ждет во второй половине года, чтобы у них было достаточно времени на подготовку».
Ситуация на рынке недвижимости Ирландии
Ситуация сложная и аренда стоит дорого. Предложений мало, но в министерстве сохраняют оптимизм.
Брофи верит в стойкость украинцев. Он приводит статистику в прошлом году. Тогда 50% украинцев нашли жилье после расторжения контрактов с гостиницами.
«Я предполагаю, что кто-то поговорит с журналистом и скажет, что не может найти жилье. Но в подавляющем большинстве случаев, как мы видели на сегодняшний день, украинцы очень, очень стойкие в плане поиска жилья, потому что здесь есть сильное украинское сообщество», — добавил политик.
Выплаты владельцам жилья
Изменения коснутся не только гостиниц. Правительство планирует постепенно прекратить поддержку ирландцев, принимающих украинцев у себя дома.
Сейчас такие домохозяйства получают 600 евро в месяц. Эта сумма будет уменьшаться.
График сокращения выплат:
Сумма в 600 евро будет постепенно уменьшаться в течение следующих месяцев.
До марта 2027 года выплаты полностью отменят.
Это совпадает с завершением действия временной защиты в ЕС.