Что не нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников

Проверяйте информацию — даже элементарная проверка в интернете в большинстве случаев позволяет понять, фейковый сбор или нет. Существует такая выплата от государства или фонда или очередной обман. Надежный продавец товара стоит ли быть предельно осторожным и т. д.
Что касается «звонков из банка», то еще раз повторим: сначала хотя бы поинтересуйтесь, из какого именно банка вам звонят по телефону. Часто «банкир» даже не знает, кому он звонит и есть ли у клиента банковская карта вообще и каким банком она выпущена. И конечно, не сообщайте этим «сотрудникам службы безопасности банка» никаких кодов — настоящие сотрудники банка даже не имеют права их спрашивать.
Не производите предоплаты за жилье без физического присутствия собственника или лица, действующего по его поручению (оно должно быть удостоверено исключительно нотариально) и проверки документов на право собственности.
Не оплачивайте товар или его часть, если маркетплейс или служба доставки не гарантируют сохранность средств или вы не готовы их потерять.
Помните о самом главном — базовыми правилами должны стать критичность мышления и осторожность. Не делайте ничего на эмоциях, думайте и не торопитесь. Классическим примером такого мышления является фраза: если вы «выиграли» в лотерею — то подумайте, участвовали ли вы в ней.