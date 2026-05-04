0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стажировка в мае 2026: вакансии для студентов и начинающих

Личные финансы
25
Стажировка в мае 2026: вакансии для студентов и начинающих
Стажировка в мае 2026: вакансии для студентов и начинающих
В мае 2026 года ведущие украинские и международные компании предлагают немало стажировок.
Об актуальных стажировках для студентов и начинающих, которые хотят попробовать себя в разных сферах и начать строить карьеру, рассказываем со ссылкой на robota.ua.

Инженер-технолог растительного масла/стажер

(без опыта работы) в KERNEL
г. Черноморск
О работодателе
Компания открывает набор на оплачиваемую стажировку для молодых специалистов, желающих начать карьеру в производстве и технологиях переработки.
Стажеры научатся и будут:
  • работать с реальными технологическими процессами;
  • оценивать характеристики качества;
  • перерабатывать и хранить растительное масло;
  • привлекаться в производственные процессы на предприятии.
Ищут кандидатов с базовыми знаниями по специальности «Пищевые технологии», «Технологии жиров», «Химическая инженерия» или смежных направлений, которые готовы учиться и развиваться в сфере пищевых технологий и перерабатывающей промышленности.
Откликнуться

3D-дизайнер (стажировка) в 1+1 media

г. Киев
Компания предлагает начинающим воспользоваться возможностью погрузиться в мир телевизионной графики и поработать с реальными проектами.
Рассматривают кандидатов:
  • с базовыми навыками в Blender, Cinema 4D, Autodesk Maya, 3ds Max, After Effects или аналогах;
  • тех, кто понимает основы 3D-моделирования, текстурирования, освещения и рендеринга;
  • кандидатов по портфолио учебных, собственных или тестовых работ (желательно);
  • тех, кто интересуется сферой motion design, телевидения и видеопродакшна.
Важно: для участия в отборе нужно записать видеорезюме.
Откликнуться

ІТ-стажер Центра управления банковскими терминалами в UKRSIBBANK BNP Paribas Group

г. Полтава
Что поручат стажеру:
  • готовить и вводить в эксплуатацию банкоматы (ATM);
  • вести технический мониторинг их работы;
  • восстанавливать работоспособность оборудования;
  • администрировать программно-аппаратные системы процессингового центра
Шанс попасть в компанию на стажировку есть у студентов и выпускников технических или экономических специальностей (желательно).
Откликнуться

Стажер в отдел HR-консалтинга в EY

г. Киев
О работодателе
Шанс пройти стажировку предоставлен студентам от 3 курса/выпускников по специальности «Экономика», «Менеджмент», HR, «Социология» или смежных направлений; с уровнем английского от B2 и хорошими навыками работы в Excel, PowerPoint, Word (Power BI — плюс).
Откликнуться

Supply Chain & Logistics Managerial Traineeship/Стажировка

в отделе управления цепями поставок и логистики в Procter&Gamble
г. Киев (гибридный формат)
Что предлагает работодатель:
  • зарплату: 58 750 грн/мес (до налогообложения) в течение периода стажировки;
  • гибридный формат работы (2−3 дня в офисе);
  • медицинскую, туристическую страховку и страхование жизни, компенсацию питания, дополнительные дни отпуска, возмещение мобильных расходов и сезонные подарки;
  • менторство и индивидуальный план развития;
  • возможность получить постоянную должность менеджера по логистике после стажировки.
Откликнуться
Больше вакансий смотрите здесь.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, может ли университет увеличить цену за обучение во время учебного года. По словам эксперта, закон разрешает проводить индексацию размера оплаты за обучение, но не чаще одного раза в год и в пределах официального индекса потребительских цен за предыдущий год.
Напомним, с 1 сентября 2026 года студенты высших учебных заведений и колледжей в Украине будут получать более высокие стипендиальные выплаты — в государственном бюджете на эти нужды заложили больше денег.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаВакансииДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems