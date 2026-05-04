Стажировка в мае 2026: вакансии для студентов и начинающих

В мае 2026 года ведущие украинские и международные компании предлагают немало стажировок.

Об актуальных стажировках для студентов и начинающих, которые хотят попробовать себя в разных сферах и начать строить карьеру, рассказываем со ссылкой на robota.ua

Инженер-технолог растительного масла/стажер

(без опыта работы) в KERNEL

г. Черноморск

Компания открывает набор на оплачиваемую стажировку для молодых специалистов, желающих начать карьеру в производстве и технологиях переработки.

Стажеры научатся и будут:

работать с реальными технологическими процессами;

оценивать характеристики качества;

перерабатывать и хранить растительное масло;

привлекаться в производственные процессы на предприятии.

Ищут кандидатов с базовыми знаниями по специальности «Пищевые технологии», «Технологии жиров», «Химическая инженерия» или смежных направлений, которые готовы учиться и развиваться в сфере пищевых технологий и перерабатывающей промышленности.

3D-дизайнер (стажировка) в 1+1 media

г. Киев

Компания предлагает начинающим воспользоваться возможностью погрузиться в мир телевизионной графики и поработать с реальными проектами.

Рассматривают кандидатов:

с базовыми навыками в Blender, Cinema 4D, Autodesk Maya, 3ds Max, After Effects или аналогах;

тех, кто понимает основы 3D-моделирования, текстурирования, освещения и рендеринга;

кандидатов по портфолио учебных, собственных или тестовых работ (желательно);

тех, кто интересуется сферой motion design, телевидения и видеопродакшна.

Важно: для участия в отборе нужно записать видеорезюме.

ІТ-стажер Центра управления банковскими терминалами в UKRSIBBANK BNP Paribas Group

г. Полтава

Что поручат стажеру:

готовить и вводить в эксплуатацию банкоматы (ATM);

вести технический мониторинг их работы;

восстанавливать работоспособность оборудования;

администрировать программно-аппаратные системы процессингового центра

Шанс попасть в компанию на стажировку есть у студентов и выпускников технических или экономических специальностей (желательно).

Стажер в отдел HR-консалтинга в EY

г. Киев

Шанс пройти стажировку предоставлен студентам от 3 курса/выпускников по специальности «Экономика», «Менеджмент», HR, «Социология» или смежных направлений; с уровнем английского от B2 и хорошими навыками работы в Excel, PowerPoint, Word (Power BI — плюс).

Supply Chain & Logistics Managerial Traineeship/Стажировка

в отделе управления цепями поставок и логистики в Procter&Gamble

г. Киев (гибридный формат)

Что предлагает работодатель:

зарплату: 58 750 грн/мес (до налогообложения) в течение периода стажировки;

гибридный формат работы (2−3 дня в офисе);

медицинскую, туристическую страховку и страхование жизни, компенсацию питания, дополнительные дни отпуска, возмещение мобильных расходов и сезонные подарки;

менторство и индивидуальный план развития;

возможность получить постоянную должность менеджера по логистике после стажировки.

