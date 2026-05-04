В каких странах ЕС наибольшая доля бедных людей

В 2025 году 92,7 миллиона человек в ЕС (20,9% населения) находились под угрозой бедности или социальной изоляции.
Эти люди проживали в домохозяйствах, которые подвергались по крайней мере одному из трех рисков бедности и социальной изоляции: риск бедности, серьезная материальная и социальная нищета, а также проживание в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью труда, говорится в отчете Statistics Explained.

Где больше всего

Наибольшая часть людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, была зафиксирована в Болгарии (29,0%).
Далее следуют Греция (27,5%) и Румыния (27,4%).
Где меньше всего

Самые низкие доли были зафиксированы в Чехии (11,5%), Польше (15,0%) и Словении (15,5%).
По сравнению с 2024 годом количество находившихся в группе риска уменьшилось на 600 тысяч человек (с 93,3 миллиона или 21,0% населения).
Раньше речь шла о самых богатых регионах и городах в ЕС. Ирландия занимает первое место, где ВВП на душу населения более чем в два раза превышает средний показатель ЕС. А столичные центры, такие как Прага и Бухарест, входят в число самых богатых регионов ЕС, что свидетельствует о том, как богатство сосредотачивается в крупных городах.
Как мы уже упоминали, прогнозы МВФ показывают значительный рост ВВП на душу населения в евро по всей Европе до 2030 года, но рейтинги с точки зрения покупательной способности не изменятся.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
