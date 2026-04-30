Найбагатші регіони та міста в ЄС (інфографіка)

Східний та Середній регіон Ірландії посідає перше місце, де ВВП на душу населення більш ніж удвічі перевищує середній показник ЄС. А столичні центри, такі як Прага та Бухарест входять до числа найбагатших регіонів ЄС, що свідчить про те, як багатство зосереджується у великих містах.
Ірландія та Люксембург домінують у цьому рейтингу, але деякі з позицій походять з Центральної та Східної Європи, де столичні регіони конкурують з найбагатшими центрами Західної Європи.
Використовуючи дані Євростату, ця графіка ранжує регіони ЄС за ВВП на душу населення у стандартах купівельної спроможності (СПС), що враховує відмінності у вартості життя між країнами.
ТОП-30 найкращих регіонів ЄС за ВВП на душу населення
У таблиці нижче наведено регіони ЄС з найкращими показниками за ВВП на душу населення, виміряним у стандартах купівельної спроможності (СПС):
Ранг
Регіон
Країна
ВВП на душу населення (€)
% від середнього значення ЄС
1
Східний та Мідленд
🇮🇪 Ірландія
107 200
268
2
Люксембург
🇱🇺 Люксембург
97 700
245
3
Південний
🇮🇪 Ірландія
86 500
217
4
Гамбург
🇩🇪 Німеччина
78 300
196
5
Прага
🇨🇿 Чеська Республіка
76 600
192
6
Брюссель
🇧🇪 Бельгія
76 000
190
7
Бухарест - Ілфов
🇷🇴 Румунія
75 000
188
8
Столичний регіон Данії
🇩🇰 Данія
70 100
175
9
Північна Голландія
🇳🇱 Нідерланди
69 900
175
10
Верхня Баварія
🇩🇪 Німеччина
67 700
170
11
Будапешт
🇭🇺 Угорщина
67 200
168
12
Утрехт
🇳🇱 Нідерланди
64 900
162
13
Больцано - Південний Тіроль
🇮🇹 Італія
64 200
161
14
Іль-де-Франс
🇫🇷 Франція
64 000
160
15
Варшава
🇵🇱 Польща
62 800
157
16
Валлонський Брабант
🇧🇪 Бельгія
61 900
155
17
Штутгарт (район)
🇩🇪 Німеччина
61 300
153
18
Стокгольм
🇸🇪 Швеція
61 100
153
19
Братиславський край
🇸🇰 Словаччина
61 000
153
20
Дармштадт (район)
🇩🇪 Німеччина
59 200
148
21
Зальцбург
🇦🇹 Австрія
58 100
146
22
Північний Брабант
🇳🇱 Нідерланди
55 400
139
23
Відень
🇦🇹 Австрія
54 600
137
24
Антверпен
🇧🇪 Бельгія
54 100
135
25
Столичний регіон
🇱🇹 Литва
53 000
133
26
Бремен (земля) Бремен
🇩🇪 Німеччина
52 700
132
27
Ломбардія
🇮🇹 Італія
52 700
132
28
Загреб
🇭🇷 Хорватія
52 500
131
29
Нижня Саксонія Брауншвейг
🇩🇪 Німеччина
51 500
129
30
Південна Голландія
🇳🇱 Нідерланди
51 500
На вершині рейтингу домінують два знайомі аутсайдери: Ірландія та Люксембург.
Чому Ірландія та Люксембург виділяються
На перший погляд, Ірландія та Люксембург здаються невпинними лідерами. Але частково ця сила відображає те, як багатонаціональні компанії отримують прибутки в цих економіках.
Особливо в Ірландії присутність великих іноземних компаній може значно підвищити ВВП на душу населення, що значно перевищує показник внутрішнього споживання або доходу домогосподарств. Економісти часто описують цей розрив як спотворення ВВП, коли прибутки, отримані в усьому світі, реєструються на місцевому рівні.
Сила столичних регіонів
Багато найбагатших регіонів Європи зосереджені навколо столиць або великих економічних центрів.
Прага, Брюссель, Париж та Копенгаген мають високі рейтинги завдяки:
Концентрація державних установ.
Високоцінні галузі послуг.
Штаб-квартира компанії та фінансова діяльність.
Ці регіони виступають економічними двигунами, приваблюючи таланти, інвестиції та інфраструктуру, що підвищує продуктивність праці та обсяг виробництва на душу населення.
Примітно, що Бухарест (Румунія) та Будапешт (Угорщина) входять до числа провідних регіонів ЄС, незважаючи на те, що їхні країни мають нижчий загальний ВВП на душу населення.
Це створює разючий контраст: такі міста, як Бухарест і Будапешт, входять до числа найбагатших регіонів ЄС, хоча їхні країни загалом посідають значно нижчі місця.
Економічна активність зосереджена в цих столичних центрах, де багатонаціональні компанії та високоякісні послуги підвищують продуктивність праці значно вище середнього показника по країні.
Середні національні показники можуть ховатися там, де насправді зосереджена економічна сила. По всьому ЄС відносно невелика група столиць, фінансових центрів та багатонаціональних вузлів становить надмірну частку регіонального багатства.
Воднорочас прогнози МВФ показують значне зростання ВВП на душу населення в євро по всій Європі до 2030 року, але рейтинги з точки зору купівельної спроможності суттєво не зміняться.
У 2025 році більшість осіб, які отримали статус захисту в ЄС, були афганцями (27% від загальної кількості осіб, яким надано статус захисту в ЄС), далі йшли венесуельці (16%), сирійці та українці (по 5%).