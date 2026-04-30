Найбагатші регіони та міста в ЄС (інфографіка)

Східний та Середній регіон Ірландії посідає перше місце, де ВВП на душу населення більш ніж удвічі перевищує середній показник ЄС. А столичні центри, такі як Прага та Бухарест входять до числа найбагатших регіонів ЄС, що свідчить про те, як багатство зосереджується у великих містах.
Про це йдеться в інфографіці visualcapitalist.
Ірландія та Люксембург домінують у цьому рейтингу, але деякі з позицій походять з Центральної та Східної Європи, де столичні регіони конкурують з найбагатшими центрами Західної Європи.
Використовуючи дані Євростату, ця графіка ранжує регіони ЄС за ВВП на душу населення у стандартах купівельної спроможності (СПС), що враховує відмінності у вартості життя між країнами.
ТОП-30 найкращих регіонів ЄС за ВВП на душу населення

У таблиці нижче наведено регіони ЄС з найкращими показниками за ВВП на душу населення, виміряним у стандартах купівельної спроможності (СПС):
РангРегіонКраїнаВВП на душу населення (€)% від середнього значення ЄС
1Східний та Мідленд🇮🇪 Ірландія107 200268
2Люксембург🇱🇺 Люксембург97 700245
3Південний🇮🇪 Ірландія86 500217
4Гамбург🇩🇪 Німеччина78 300196
5Прага🇨🇿 Чеська Республіка76 600192
6Брюссель🇧🇪 Бельгія76 000190
7Бухарест - Ілфов🇷🇴 Румунія75 000188
8Столичний регіон Данії🇩🇰 Данія70 100175
9Північна Голландія🇳🇱 Нідерланди69 900175
10Верхня Баварія🇩🇪 Німеччина67 700170
11Будапешт🇭🇺 Угорщина67 200168
12Утрехт🇳🇱 Нідерланди64 900162
13Больцано - Південний Тіроль🇮🇹 Італія64 200161
14Іль-де-Франс🇫🇷 Франція64 000160
15Варшава🇵🇱 Польща62 800157
16Валлонський Брабант🇧🇪 Бельгія61 900155
17 Штутгарт (район)🇩🇪 Німеччина61 300153
18 Стокгольм🇸🇪 Швеція61 100153
19 Братиславський край🇸🇰 Словаччина61 000153
20Дармштадт (район)🇩🇪 Німеччина59 200148
21 Зальцбург🇦🇹 Австрія58 100146
22Північний Брабант🇳🇱 Нідерланди55 400139
23Відень🇦🇹 Австрія54 600137
24Антверпен🇧🇪 Бельгія54 100135
25Столичний регіон🇱🇹 Литва53 000133
26Бремен (земля) Бремен🇩🇪 Німеччина52 700132
27Ломбардія🇮🇹 Італія52 700132
28Загреб🇭🇷 Хорватія52 500131
29Нижня Саксонія Брауншвейг🇩🇪 Німеччина51 500129
30Південна Голландія🇳🇱 Нідерланди51 5001
На вершині рейтингу домінують два знайомі аутсайдери: Ірландія та Люксембург.

Чому Ірландія та Люксембург виділяються

На перший погляд, Ірландія та Люксембург здаються невпинними лідерами. Але частково ця сила відображає те, як багатонаціональні компанії отримують прибутки в цих економіках.
Особливо в Ірландії присутність великих іноземних компаній може значно підвищити ВВП на душу населення, що значно перевищує показник внутрішнього споживання або доходу домогосподарств. Економісти часто описують цей розрив як спотворення ВВП, коли прибутки, отримані в усьому світі, реєструються на місцевому рівні.

Сила столичних регіонів

Багато найбагатших регіонів Європи зосереджені навколо столиць або великих економічних центрів.
Прага, Брюссель, Париж та Копенгаген мають високі рейтинги завдяки:
  • Концентрація державних установ.
  • Високоцінні галузі послуг.
  • Штаб-квартира компанії та фінансова діяльність.
Ці регіони виступають економічними двигунами, приваблюючи таланти, інвестиції та інфраструктуру, що підвищує продуктивність праці та обсяг виробництва на душу населення.
Контрасти

Примітно, що Бухарест (Румунія) та Будапешт (Угорщина) входять до числа провідних регіонів ЄС, незважаючи на те, що їхні країни мають нижчий загальний ВВП на душу населення.
Це створює разючий контраст: такі міста, як Бухарест і Будапешт, входять до числа найбагатших регіонів ЄС, хоча їхні країни загалом посідають значно нижчі місця.
Економічна активність зосереджена в цих столичних центрах, де багатонаціональні компанії та високоякісні послуги підвищують продуктивність праці значно вище середнього показника по країні.
Середні національні показники можуть ховатися там, де насправді зосереджена економічна сила. По всьому ЄС відносно невелика група столиць, фінансових центрів та багатонаціональних вузлів становить надмірну частку регіонального багатства.
Воднорочас прогнози МВФ показують значне зростання ВВП на душу населення в євро по всій Європі до 2030 року, але рейтинги з точки зору купівельної спроможності суттєво не зміняться.
Раніше Finance.ua писав, кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС. У 2025 році більшість осіб, які отримали статус захисту в ЄС, були афганцями (27% від загальної кількості осіб, яким надано статус захисту в ЄС), далі йшли венесуельці (16%), сирійці та українці (по 5%).
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
