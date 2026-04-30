Найбагатші регіони та міста в ЄС (інфографіка)

Східний та Середній регіон Ірландії посідає перше місце, де ВВП на душу населення більш ніж удвічі перевищує середній показник ЄС. А столичні центри, такі як Прага та Бухарест входять до числа найбагатших регіонів ЄС, що свідчить про те, як багатство зосереджується у великих містах.

Про це йдеться в інфографіці visualcapitalist

Ірландія та Люксембург домінують у цьому рейтингу, але деякі з позицій походять з Центральної та Східної Європи, де столичні регіони конкурують з найбагатшими центрами Західної Європи.

Використовуючи дані Євростату , ця графіка ранжує регіони ЄС за ВВП на душу населення у стандартах купівельної спроможності (СПС), що враховує відмінності у вартості життя між країнами.

ТОП-30 найкращих регіонів ЄС за ВВП на душу населення

У таблиці нижче наведено регіони ЄС з найкращими показниками за ВВП на душу населення, виміряним у стандартах купівельної спроможності (СПС):

Ранг Регіон Країна ВВП на душу населення (€) % від середнього значення ЄС 1 Східний та Мідленд 🇮🇪 Ірландія 107 200 268 2 Люксембург 🇱🇺 Люксембург 97 700 245 3 Південний 🇮🇪 Ірландія 86 500 217 4 Гамбург 🇩🇪 Німеччина 78 300 196 5 Прага 🇨🇿 Чеська Республіка 76 600 192 6 Брюссель 🇧🇪 Бельгія 76 000 190 7 Бухарест - Ілфов 🇷🇴 Румунія 75 000 188 8 Столичний регіон Данії 🇩🇰 Данія 70 100 175 9 Північна Голландія 🇳🇱 Нідерланди 69 900 175 10 Верхня Баварія 🇩🇪 Німеччина 67 700 170 11 Будапешт 🇭🇺 Угорщина 67 200 168 12 Утрехт 🇳🇱 Нідерланди 64 900 162 13 Больцано - Південний Тіроль 🇮🇹 Італія 64 200 161 14 Іль-де-Франс 🇫🇷 Франція 64 000 160 15 Варшава 🇵🇱 Польща 62 800 157

16 Валлонський Брабант 🇧🇪 Бельгія 61 900 155 17 Штутгарт (район) 🇩🇪 Німеччина 61 300 153 18 Стокгольм 🇸🇪 Швеція 61 100 153 19 Братиславський край 🇸🇰 Словаччина 61 000 153 20 Дармштадт (район) 🇩🇪 Німеччина 59 200 148 21 Зальцбург 🇦🇹 Австрія 58 100 146 22 Північний Брабант 🇳🇱 Нідерланди 55 400 139 23 Відень 🇦🇹 Австрія 54 600 137 24 Антверпен 🇧🇪 Бельгія 54 100 135 25 Столичний регіон 🇱🇹 Литва 53 000 133 26 Бремен (земля) Бремен 🇩🇪 Німеччина 52 700 132 27 Ломбардія 🇮🇹 Італія 52 700 132 28 Загреб 🇭🇷 Хорватія 52 500 131 29 Нижня Саксонія Брауншвейг 🇩🇪 Німеччина 51 500 129 30 Південна Голландія 🇳🇱 Нідерланди 51 500 1

На вершині рейтингу домінують два знайомі аутсайдери: Ірландія та Люксембург.

Чому Ірландія та Люксембург виділяються

На перший погляд, Ірландія та Люксембург здаються невпинними лідерами. Але частково ця сила відображає те, як багатонаціональні компанії отримують прибутки в цих економіках.

Особливо в Ірландії присутність великих іноземних компаній може значно підвищити ВВП на душу населення, що значно перевищує показник внутрішнього споживання або доходу домогосподарств. Економісти часто описують цей розрив як спотворення ВВП, коли прибутки, отримані в усьому світі, реєструються на місцевому рівні.

Сила столичних регіонів

Багато найбагатших регіонів Європи зосереджені навколо столиць або великих економічних центрів.

Прага, Брюссель, Париж та Копенгаген мають високі рейтинги завдяки:

Концентрація державних установ.

Високоцінні галузі послуг.

Штаб-квартира компанії та фінансова діяльність.

Ці регіони виступають економічними двигунами, приваблюючи таланти, інвестиції та інфраструктуру, що підвищує продуктивність праці та обсяг виробництва на душу населення.

Контрасти

Примітно, що Бухарест (Румунія) та Будапешт (Угорщина) входять до числа провідних регіонів ЄС, незважаючи на те, що їхні країни мають нижчий загальний ВВП на душу населення.

Це створює разючий контраст: такі міста, як Бухарест і Будапешт, входять до числа найбагатших регіонів ЄС, хоча їхні країни загалом посідають значно нижчі місця.

Економічна активність зосереджена в цих столичних центрах, де багатонаціональні компанії та високоякісні послуги підвищують продуктивність праці значно вище середнього показника по країні.

Середні національні показники можуть ховатися там, де насправді зосереджена економічна сила. По всьому ЄС відносно невелика група столиць, фінансових центрів та багатонаціональних вузлів становить надмірну частку регіонального багатства.

Воднорочас прогнози МВФ показують значне зростання ВВП на душу населення в євро по всій Європі до 2030 року, але рейтинги з точки зору купівельної спроможності суттєво не зміняться.

Раніше Finance.ua писав , кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС. У 2025 році більшість осіб, які отримали статус захисту в ЄС, були афганцями (27% від загальної кількості осіб, яким надано статус захисту в ЄС), далі йшли венесуельці (16%), сирійці та українці (по 5%).

