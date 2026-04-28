Три іспанські міста увійшли до числа 50 найкращих у світі

Британський журнал Time Out, що спеціалізується на міській культурі, подорожах та дозвіллі, опублікував свій щорічний рейтинг 50 найкращих міст світу.
Іспанія знову зайняла в ньому чільне місце з трьома представниками, що відображають культурну, гастрономічну та соціальну різноманітність країни.

Мадрид — 19-е місце

Столиця Іспанії особливо виділяється своєю культурною різноманітністю, що отримала дуже високу оцінку з боку городян, а також гастрономічною пропозицією та жвавим нічним життям.
Життя в Мадриді означає постійний доступ до виставок, концертів, фестивалів та ресторанів, що варіюються від традиційних таверн до авангардних закладів. Також відзначається його гостинний характер та проекти, спрямовані на те, щоб зробити місто зеленішим.
91% жителів оцінюють культурну пропозицію як хорошу чи визначну, 86% хвалять ресторани, а 79% - нічне життя.

Валенсія - 20-е місце

Опитування показує, що переважна більшість валенсійців задоволені своєю якістю життя та знаходять задоволення у повсякденному житті.
Місто також цінується за свою культурну динаміку та гастрономічну пропозицію. Життя у Валенсії — це можливість насолоджуватися міськими пляжами, історичним центром з багатовіковою історією та культурною програмою, що постійно розширюється, а також легко пересуватися містом.
69% жителів оцінюють якість свого життя як хорошу чи відмінну, 86% стверджують, що відчувають радість від повсякденних вражень.

Більбао — 27-е місце

Більбао відомий своєю багатою кулінарною пропозицією, культурними традиціями та зручністю пересування як на громадському транспорті, так і пішки. Це баскське місто, яке зуміло оновитися, не втративши своєї ідентичності, також виділяється природним оточенням: гори та узбережжя знаходяться в безпосередній близькості від центру.
75% мешканців дуже позитивно оцінюють місцеву кухню та громадський транспорт, а 74% вважають місто зручним для пересування пішки.
Лідери рейтингу 2026 року

Рейтинг 2026 року очолюють міста з різних континентів, що відображає різноманітність міських вражень у світі.

Мельбурн (Австралія)

Визнаний найкращим містом завдяки своєму культурному та спортивному календарю, видатній гастрономічній пропозиції та високій якості життя. Він користується популярністю серед молоді та отримує дуже високі оцінки у категоріях їжі, мистецтва та нічного життя.

Шанхай (Китай)

виділяється завдяки поєднанню традицій та інновацій, культурній динаміці та сприйняттю міста як доступного місця для відвідування ресторанів та інших видів дозвілля.

Единбург (Великобританія)

Підкорює своєю історичною спадщиною, зеленими зонами та дуже активним культурним життям протягом усього року.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
