Самые богатые регионы и города в ЕС (инфографика)

Восточный и Средний регион Ирландии занимает первое место, где ВВП на душу населения более чем вдвое превышает средний показатель ЕС. А столичные центры, такие как Прага и Бухарест, что входят в число самых богатых регионов ЕС, что свидетельствует о том, как богатство сосредотачивается в крупных городах.
Об этом говорится в инфографике visualcapitalist.
Ирландия и Люксембург доминируют в этом рейтинге, но некоторые позиции происходят из Центральной и Восточной Европы, где столичные регионы конкурируют с самыми богатыми центрами Западной Европы.
Используя данные Евростата, эта графика ранжирует регионы ЕС за ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности (СПС), учитывающей отличия в стоимости жизни между странами.
ТОП-30 лучших регионов ЕС по ВВП на душу населения

В таблице ниже приведены регионы ЕС с наилучшими показателями ВВП на душу населения, измеренными в стандартах покупательной способности (СПС):
РангРегионСтранаВВП на душу населения (€)% от среднего значения ЕС
1Восточный и Мидленд🇮🇪 Ирландия107 200268
2Люксембург🇱🇺 Люксембург97 700245
3Южный🇮🇪 Ирландия86 500217
4Гамбург🇩🇪 Германия78 300196
5Прага🇨🇿 Чешская Республика76 600192
6Брюссель🇧🇪 Бельгия76 000190
7Бухарест - Ильфов🇷🇴 Румыния75 000188
8Столичный регтон Дании🇩🇰 Дания70 100175
9Северная Голландия🇳🇱 Нидерланды69 900175
10Верхняя Бавария🇩🇪 Германия67 700170
11Будапешт🇭🇺 Венгрия67 200168
12Утрехт🇳🇱 Нидерланды64 900162
13Больцано - Южный Тироль🇮🇹 Италия64 200161
14Иль-де-Франс🇫🇷 Франция64 000160
15Варшава🇵🇱 Польша62 800157
16Валлонский Брабант🇧🇪 Бельгия61 900155
17 Штутгарт (район)🇩🇪 Германия61 300153
18 Стокгольм🇸🇪 Швеция61 100153
19 Братиславский край🇸🇰 Словакия61 000153
20Дармштадт (район)🇩🇪 Германия59 200148
21 Зальцбург🇦🇹 Австрия58 100146
22Северный Брабант🇳🇱 Нидерланды55 400139
23Вена🇦🇹 Австрия54 600137
24Антверпен🇧🇪 Бельгия54 100135
25Столичный регион🇱🇹 Литва53 000133
26Бремен (земля) Бремен🇩🇪 Германия52 700132
27Ломбардия🇮🇹 Италия52 700132
28Загреб🇭🇷 Хорватия52 500131
29Нижняя Саксония Брауншвейг🇩🇪 Германия51 500129
30Южная Голландия🇳🇱 Нидерланды51 5001
На вершине рейтинга доминируют два знакомых аутсайдера: Ирландия и Люксембург.

Почему Ирландия и Люксембург выделяются

На первый взгляд, Ирландия и Люксембург кажутся неустанными лидерами. Отчасти эта сила отражает, как многонациональные компании получают доходы в этих экономиках.
Особенно в Ирландии присутствие крупных иностранных компаний может значительно повысить ВВП на душу населения, что значительно превышает показатель внутреннего потребления или дохода домохозяйств. Экономисты часто описывают этот разрыв как искажение ВВП, когда доходы, полученные по всему миру, регистрируются на местном уровне.

Сила столичных регионов

Многие богатые регионы Европы сосредоточены вокруг столиц или крупных экономических центров.
Прага, Брюссель, Париж и Копенгаген имеют высокие рейтинги благодаря:
  • Концентрация государственных учреждений.
  • Высококачественные отрасли услуг.
  • Штаб-квартира компании и финансовая деятельность.
Эти регионы выступают экономическими двигателями, привлекая таланты, инвестиции и инфраструктуру, что повышает производительность труда и объем производства на душу населения.
Контрасты

Примечательно, что Бухарест (Румыния) и Будапешт (Венгрия) входят в число ведущих регионов ЕС, несмотря на то, что их страны имеют более низкий ВВП на душу населения.
Это создает поразительный контраст: такие города, как Бухарест и Будапешт, входят в число самых богатых регионов ЕС, хотя их страны в целом занимают гораздо более низкие места.
Экономическая активность сосредоточена в этих столичных центрах, где многонациональные компании и качественные услуги повышают производительность труда значительно выше среднего показателя по стране.
Средние национальные показатели могут скрываться там, где на самом деле сосредоточена экономическая сила. По всему ЕС относительно небольшая группа столиц, финансовых центров и многонациональных узлов составляет излишнюю часть регионального богатства.
В то же время, прогнозы МВФ показывают значительный рост ВВП на душу населения в евро по всей Европе до 2030 года, но рейтинги с точки зрения покупательной способности существенно не изменятся.
Ранее Finance.ua писал, кому Европа больше всего предоставляет статус защиты в ЕС. В 2025 году большинство лиц, получивших статус защиты в ЕС, были афганцами (27% от общего количества лиц, которым предоставлен статус защиты в ЕС), далее следовали венесуэльцы (16%), сирийцы и украинцы (по 5%).
Татьяна Береговая
