Самые богатые регионы и города в ЕС (инфографика)

Восточный и Средний регион Ирландии занимает первое место, где ВВП на душу населения более чем вдвое превышает средний показатель ЕС. А столичные центры, такие как Прага и Бухарест, что входят в число самых богатых регионов ЕС, что свидетельствует о том, как богатство сосредотачивается в крупных городах.

Об этом говорится в инфографике visualcapitalist

Ирландия и Люксембург доминируют в этом рейтинге, но некоторые позиции происходят из Центральной и Восточной Европы, где столичные регионы конкурируют с самыми богатыми центрами Западной Европы.

Используя данные Евростата , эта графика ранжирует регионы ЕС за ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности (СПС), учитывающей отличия в стоимости жизни между странами.

Инфографика visualcapitalist

ТОП-30 лучших регионов ЕС по ВВП на душу населения

В таблице ниже приведены регионы ЕС с наилучшими показателями ВВП на душу населения, измеренными в стандартах покупательной способности (СПС):

Ранг Регион Страна ВВП на душу населения (€) % от среднего значения ЕС 1 Восточный и Мидленд 🇮🇪 Ирландия 107 200 268 2 Люксембург 🇱🇺 Люксембург 97 700 245 3 Южный 🇮🇪 Ирландия 86 500 217 4 Гамбург 🇩🇪 Германия 78 300 196 5 Прага 🇨🇿 Чешская Республика 76 600 192 6 Брюссель 🇧🇪 Бельгия 76 000 190 7 Бухарест - Ильфов 🇷🇴 Румыния 75 000 188 8 Столичный регтон Дании 🇩🇰 Дания 70 100 175 9 Северная Голландия 🇳🇱 Нидерланды 69 900 175 10 Верхняя Бавария 🇩🇪 Германия 67 700 170 11 Будапешт 🇭🇺 Венгрия 67 200 168 12 Утрехт 🇳🇱 Нидерланды 64 900 162 13 Больцано - Южный Тироль 🇮🇹 Италия 64 200 161 14 Иль-де-Франс 🇫🇷 Франция 64 000 160 15 Варшава 🇵🇱 Польша 62 800 157

16 Валлонский Брабант 🇧🇪 Бельгия 61 900 155 17 Штутгарт (район) 🇩🇪 Германия 61 300 153 18 Стокгольм 🇸🇪 Швеция 61 100 153 19 Братиславский край 🇸🇰 Словакия 61 000 153 20 Дармштадт (район) 🇩🇪 Германия 59 200 148 21 Зальцбург 🇦🇹 Австрия 58 100 146 22 Северный Брабант 🇳🇱 Нидерланды 55 400 139 23 Вена 🇦🇹 Австрия 54 600 137 24 Антверпен 🇧🇪 Бельгия 54 100 135 25 Столичный регион 🇱🇹 Литва 53 000 133 26 Бремен (земля) Бремен 🇩🇪 Германия 52 700 132 27 Ломбардия 🇮🇹 Италия 52 700 132 28 Загреб 🇭🇷 Хорватия 52 500 131 29 Нижняя Саксония Брауншвейг 🇩🇪 Германия 51 500 129 30 Южная Голландия 🇳🇱 Нидерланды 51 500 1

На вершине рейтинга доминируют два знакомых аутсайдера: Ирландия и Люксембург.

Почему Ирландия и Люксембург выделяются

На первый взгляд, Ирландия и Люксембург кажутся неустанными лидерами. Отчасти эта сила отражает, как многонациональные компании получают доходы в этих экономиках.

Особенно в Ирландии присутствие крупных иностранных компаний может значительно повысить ВВП на душу населения, что значительно превышает показатель внутреннего потребления или дохода домохозяйств. Экономисты часто описывают этот разрыв как искажение ВВП, когда доходы, полученные по всему миру, регистрируются на местном уровне.

Сила столичных регионов

Многие богатые регионы Европы сосредоточены вокруг столиц или крупных экономических центров.

Прага, Брюссель, Париж и Копенгаген имеют высокие рейтинги благодаря:

Концентрация государственных учреждений.

Высококачественные отрасли услуг.

Штаб-квартира компании и финансовая деятельность.

Эти регионы выступают экономическими двигателями, привлекая таланты, инвестиции и инфраструктуру, что повышает производительность труда и объем производства на душу населения.

Контрасты

Примечательно, что Бухарест (Румыния) и Будапешт (Венгрия) входят в число ведущих регионов ЕС, несмотря на то, что их страны имеют более низкий ВВП на душу населения.

Это создает поразительный контраст: такие города, как Бухарест и Будапешт, входят в число самых богатых регионов ЕС, хотя их страны в целом занимают гораздо более низкие места.

Экономическая активность сосредоточена в этих столичных центрах, где многонациональные компании и качественные услуги повышают производительность труда значительно выше среднего показателя по стране.

Средние национальные показатели могут скрываться там, где на самом деле сосредоточена экономическая сила. По всему ЕС относительно небольшая группа столиц, финансовых центров и многонациональных узлов составляет излишнюю часть регионального богатства.

В то же время, прогнозы МВФ показывают значительный рост ВВП на душу населения в евро по всей Европе до 2030 года, но рейтинги с точки зрения покупательной способности существенно не изменятся.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.