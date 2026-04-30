Самые богатые регионы и города в ЕС (инфографика)

Восточный и Средний регион Ирландии занимает первое место, где ВВП на душу населения более чем вдвое превышает средний показатель ЕС. А столичные центры, такие как Прага и Бухарест, что входят в число самых богатых регионов ЕС, что свидетельствует о том, как богатство сосредотачивается в крупных городах.
Ирландия и Люксембург доминируют в этом рейтинге, но некоторые позиции происходят из Центральной и Восточной Европы, где столичные регионы конкурируют с самыми богатыми центрами Западной Европы.
Используя данные Евростата, эта графика ранжирует регионы ЕС за ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности (СПС), учитывающей отличия в стоимости жизни между странами.
ТОП-30 лучших регионов ЕС по ВВП на душу населения
В таблице ниже приведены регионы ЕС с наилучшими показателями ВВП на душу населения, измеренными в стандартах покупательной способности (СПС):
Ранг
Регион
Страна
ВВП на душу населения (€)
% от среднего значения ЕС
1
Восточный и Мидленд
🇮🇪 Ирландия
107 200
268
2
Люксембург
🇱🇺 Люксембург
97 700
245
3
Южный
🇮🇪 Ирландия
86 500
217
4
Гамбург
🇩🇪 Германия
78 300
196
5
Прага
🇨🇿 Чешская Республика
76 600
192
6
Брюссель
🇧🇪 Бельгия
76 000
190
7
Бухарест - Ильфов
🇷🇴 Румыния
75 000
188
8
Столичный регтон Дании
🇩🇰 Дания
70 100
175
9
Северная Голландия
🇳🇱 Нидерланды
69 900
175
10
Верхняя Бавария
🇩🇪 Германия
67 700
170
11
Будапешт
🇭🇺 Венгрия
67 200
168
12
Утрехт
🇳🇱 Нидерланды
64 900
162
13
Больцано - Южный Тироль
🇮🇹 Италия
64 200
161
14
Иль-де-Франс
🇫🇷 Франция
64 000
160
15
Варшава
🇵🇱 Польша
62 800
157
16
Валлонский Брабант
🇧🇪 Бельгия
61 900
155
17
Штутгарт (район)
🇩🇪 Германия
61 300
153
18
Стокгольм
🇸🇪 Швеция
61 100
153
19
Братиславский край
🇸🇰 Словакия
61 000
153
20
Дармштадт (район)
🇩🇪 Германия
59 200
148
21
Зальцбург
🇦🇹 Австрия
58 100
146
22
Северный Брабант
🇳🇱 Нидерланды
55 400
139
23
Вена
🇦🇹 Австрия
54 600
137
24
Антверпен
🇧🇪 Бельгия
54 100
135
25
Столичный регион
🇱🇹 Литва
53 000
133
26
Бремен (земля) Бремен
🇩🇪 Германия
52 700
132
27
Ломбардия
🇮🇹 Италия
52 700
132
28
Загреб
🇭🇷 Хорватия
52 500
131
29
Нижняя Саксония Брауншвейг
🇩🇪 Германия
51 500
129
30
Южная Голландия
🇳🇱 Нидерланды
51 500
1
На вершине рейтинга доминируют два знакомых аутсайдера: Ирландия и Люксембург.
Почему Ирландия и Люксембург выделяются
На первый взгляд, Ирландия и Люксембург кажутся неустанными лидерами. Отчасти эта сила отражает, как многонациональные компании получают доходы в этих экономиках.
Особенно в Ирландии присутствие крупных иностранных компаний может значительно повысить ВВП на душу населения, что значительно превышает показатель внутреннего потребления или дохода домохозяйств. Экономисты часто описывают этот разрыв как искажение ВВП, когда доходы, полученные по всему миру, регистрируются на местном уровне.
Сила столичных регионов
Многие богатые регионы Европы сосредоточены вокруг столиц или крупных экономических центров.
Прага, Брюссель, Париж и Копенгаген имеют высокие рейтинги благодаря:
Концентрация государственных учреждений.
Высококачественные отрасли услуг.
Штаб-квартира компании и финансовая деятельность.
Эти регионы выступают экономическими двигателями, привлекая таланты, инвестиции и инфраструктуру, что повышает производительность труда и объем производства на душу населения.
Примечательно, что Бухарест (Румыния) и Будапешт (Венгрия) входят в число ведущих регионов ЕС, несмотря на то, что их страны имеют более низкий ВВП на душу населения.
Это создает поразительный контраст: такие города, как Бухарест и Будапешт, входят в число самых богатых регионов ЕС, хотя их страны в целом занимают гораздо более низкие места.
Экономическая активность сосредоточена в этих столичных центрах, где многонациональные компании и качественные услуги повышают производительность труда значительно выше среднего показателя по стране.
Средние национальные показатели могут скрываться там, где на самом деле сосредоточена экономическая сила. По всему ЕС относительно небольшая группа столиц, финансовых центров и многонациональных узлов составляет излишнюю часть регионального богатства.
В то же время, прогнозы МВФ показывают значительный рост ВВП на душу населения в евро по всей Европе до 2030 года, но рейтинги с точки зрения покупательной способности существенно не изменятся.
Ранее Finance.ua писал, кому Европа больше всего предоставляет статус защиты в ЕС. В 2025 году большинство лиц, получивших статус защиты в ЕС, были афганцами (27% от общего количества лиц, которым предоставлен статус защиты в ЕС), далее следовали венесуэльцы (16%), сирийцы и украинцы (по 5%).