ТОП крупнейших банков мира по активам (инфографика)

50 крупнейших банков мира вместе владеют активами на сумму 101,6 триллиона долларов.
Об этом говорится в инфографике visualcapitalist.
Китайские банки доминируют в рейтинге, возглавляемом четырьмя крупнейшими банками мира.
JPMorgan Chase занимает пятое место по размеру активов, но остается самым ценным банком мира по рыночной капитализации.
Инфографика visualcapitalist

Банки находятся в центре финансовой денежной системы, а активы, которыми они владеют, помогают перемещать кредиты, депозиты и ликвидность в экономике.
Итого 50 крупнейших банков мира владеют активами и на сумму 101,6 триллиона долларов, что приближается к мировому государственному долгу в 111 триллионов долларов в 2025 году.
На этом графике представлен рейтинг 50 крупнейших банков мира по общему объему активов, используя данные CompaniesMarketCap по состоянию на 15 апреля 2026 года.
Цифры отображают общие активы каждого банка за последний отчетный период и включают в себя денежные средства и их эквиваленты, кредиты, инвестиции, недвижимость и оборудование.

Китайские банки находятся на вершине рейтинга. Четыре крупнейших банка мира являются китайскими государственными кредиторами: ICBC, Сельскохозяйственный банк Китая, Китайский строительный банк и Банк Китая.
Итого эти четыре учреждения владеют 25,5 триллиона долларов, или примерно четвертью от 101,6 триллиона долларов общей суммы 50 ведущих банков.
В таблице данных ниже показана стоимость активов крупнейших мировых банков, а также страна каждого банка (полный список здесь).
Далее следуют США, во главе с JPMorgan Chase с активами в 4,4 триллиона долларов и Bank of America с 3,4 триллиона долларов.
Первую десятку замыкают три европейских банка (BNP Paribas, HSBC, Crédit Agricole) и один японский кредитор (Mitsubishi UFJ).
Значительная часть активов банков — это наличные деньги и ликвидные активы, отчасти потому, что регуляторы требуют от них выдерживать рыночные стрессы и давление на финансирование.

Азия возглавляет рейтинг, обладая почти половиной активов 50 крупнейших кредиторов мира.
Это доминирование преимущественно обусловлено 13-ю китайскими банками, на которые приходится около 39% от общего количества.
Европа занимает второе место, преимущественно по объему, а не по масштабу: в ней почти столько же банков в списке, сколько в Азии (18 против 19), однако эти учреждения в целом меньше, в среднем их активы на один банк составляют всего 1,6 триллиона долларов по сравнению с 2,6 триллиона долларов в Азии.
Северная Америка имеет шесть американских банков и пять канадских, что дает региону меньше банков, чем в Европе, но в среднем большие учреждения.
Ранее Finance.ua писал, что в 1 квартале 2026 года центральные банки мира увеличили объемы золотых резервов. Чистые закупки официального сектора составили 244 тонны.
Крупнейшими покупателями стали Польша, Узбекистан и Китай. А вот Турция, россия и Азербайджан сократили свои запасы суммарно примерно на 115 тонн.
Татьяна Береговая
