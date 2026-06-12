PINBank возобновил работу после покупки поляками Сегодня 16:18 — Фондовый рынок

В конце апреля 100% акций PinBank были проданы компании UAB Zen.com за 175 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил процедуру урегулирования АО «Первый инвестиционный банк» (PINBank). Банк восстановил платежеспособность и вернулся к полноценной работе на рынке.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования.

Новый владелец банка — литовская финтех-компания UAB Zen.com — провел докапитализацию учреждения и обеспечил выполнение всех необходимых требований Национального банка. В этой связи Фонд гарантирования прекратил полномочия своего куратора в банке, а PinBank возобновляет деятельность как полноценный участник банковского рынка.

Это также означает отмену всех временных ограничений, предусмотренных законодательством о системе гарантирования вкладов, в частности, по выполнению банком обязательств перед клиентами, выплате депозитов и начислению процентов по вкладам.

Банк продали инвестору за 175 млн грн

PinBank был признан неплатежеспособным в феврале 2026 года. В конце апреля 100% акций банка было продано компании UAB Zen.com за 175 млн грн.

В Фонде гарантирования отмечают, что избранный механизм урегулирования позволил обеспечить непрерывное обслуживание клиентов, полностью сберечь средства вкладчиков и кредиторов, а также избежать дополнительной нагрузки на систему гарантирования вкладов.

Докапитализация PINBank и выполнение необходимых требований регулятора создали необходимые предпосылки для восстановления полноценной работы банка и его дальнейшего развития на украинском рынке финансовых услуг.

Читайте также PINbank признали банкротом — решение НБУ

«Успешное завершение всех процедур урегулирования открывает новую страницу в истории PINBank. Для Zen.com — европейской финтех-компании, обслуживающей клиентов на 33 рынках, — эта инвестиция является свидетельством нашей долгосрочной приверженности развитию современной финансовой инфраструктуры и поддержанию экономического роста посредством инноваций и стабильности. Мы верим, что Украина имеет значительный долгосрочный потенциал, и гордимся тем, что помогаем PINBank стать надежным, устойчивым и готовым к будущему финансовым учреждением», — отметил Михал Богуславский, генеральный директор Zen.com в Европе.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что польская финтех-компания ZEN победила в конкурсе на покупку неплатежеспособного ПИН Банка, который был конфискован у российского олигарха Евгения Гинера, приобретя 100% его акций с последующей докапитализацией финучреждения. Так, 100% акций банка было продано за 175 млн грн.

Экс-президент Польши, член наблюдательного совета UAB Zen.com Анджей Дуда заявлял , что приобретение украинского ПИН Банка польской финтех-компанией свидетельствует о доверии к Украине и готовности европейского бизнеса инвестировать в ее послевоенное восстановление. Он добавил, что польский собственник планирует интегрировать украинский банк в финансовый рынок ЕС, что должно способствовать восстановлению экономики и развитию финансовой системы Украины на ее пути в Евросоюз.

Также мы писали , что польская финтех-компания не планирует в ближайшее время выходить на банковский рынок с кредитными продуктами. Компания планирует в течение двух ближайших лет вложить в развитие украинского банка примерно 20 млн евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.