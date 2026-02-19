PINbank признали банкротом — решение НБУ
19 февраля 2026 года Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Первый инвестиционный банк» (PINbank) к категории неплатежеспособных.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Причины: невыполненные требования регулятора
Основанием для решения стало невыполнение банком письменного требования НБУ — учреждение обязывали предоставить доработанный план финансового оздоровления после признания его проблемным.
Статус проблемного банк получил еще 16 декабря 2025 года. Причина — невыполнение требования привести норматив минимального размера регулятивного капитала к установленному уровню. По данным НБУ, долгое время банк осуществлял рисковую деятельность, что и привело к нарушению нормативов.
После отнесения к категории проблемных ситуация не изменилась: учреждение продолжало нарушать требования к капиталу, говорят у регулятора.
На момент принятия решения о неплатежеспособности регулятивный капитал банка составил 73 млн грн. В то же время, установленный Нацбанком минимальный показатель — 200 млн грн.
Как это повлияет на рынок
Банк не входит в список системно важных. Его доля на 1 февраля 2026 года составила 0,01% от активов платежеспособных банков. В НБУ отмечают, что данное решение не создает рисков для стабильности банковского сектора.
Читайте также
Что с вкладами клиентов
Согласно действующему законодательству, вкладчики банка получат возмещение в полном объеме вместе с начисленными процентами по состоянию на день, предшествующий началу процедуры вывода банка с рынка.
Выплаты будет осуществлять Фонд гарантирования вкладов физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Ранее мы сообщали, что НБУ советовал правительству ликвидировать ПИН Банк вместо передачи «Укрпочте».
Поделиться новостью
Также по теме
PINbank признали банкротом — решение НБУ
В Киеве расширили условия компенсации за приобретенный автомобиль для ветеранов: условия и суммы
«Договориться» о водительском удостоверении — что нужно знать об этой афере
День финансов: премии для энергетиков, ремонт дорог, компенсация за авто
Спрос на жилье с ремонтом от застройщика растет: тенденции 2026 года
Кабмин упростил аренду госимущества для размещения ВПЛ: помещение можно будет арендовать за 1 гривну в год