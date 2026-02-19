PINbank признали банкротом — решение НБУ Сегодня 18:05

Нацбанк отнес «Первый инвестиционный банк» к неплатежеспособным

19 февраля 2026 года Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Первый инвестиционный банк» (PINbank) к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Причины: невыполненные требования регулятора

Основанием для решения стало невыполнение банком письменного требования НБУ — учреждение обязывали предоставить доработанный план финансового оздоровления после признания его проблемным.

Статус проблемного банк получил еще 16 декабря 2025 года. Причина — невыполнение требования привести норматив минимального размера регулятивного капитала к установленному уровню. По данным НБУ, долгое время банк осуществлял рисковую деятельность, что и привело к нарушению нормативов.

После отнесения к категории проблемных ситуация не изменилась: учреждение продолжало нарушать требования к капиталу, говорят у регулятора.

На момент принятия решения о неплатежеспособности регулятивный капитал банка составил 73 млн грн. В то же время, установленный Нацбанком минимальный показатель — 200 млн грн.

Как это повлияет на рынок

Банк не входит в список системно важных. Его доля на 1 февраля 2026 года составила 0,01% от активов платежеспособных банков. В НБУ отмечают, что данное решение не создает рисков для стабильности банковского сектора.

Что с вкладами клиентов

Согласно действующему законодательству, вкладчики банка получат возмещение в полном объеме вместе с начисленными процентами по состоянию на день, предшествующий началу процедуры вывода банка с рынка.

Выплаты будет осуществлять Фонд гарантирования вкладов физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом.

