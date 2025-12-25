Как погасить долг по кредиту в обанкротившемся банке
Реструктуризация — это механизм, позволяющий заемщику договориться с банком о новых условиях кредита и уменьшить финансовую нагрузку. И такие программы пользуются популярностью даже среди заемщиков обанкротившихся банков.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Так, в октябре 2025 года заемщики банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по программам реструктуризации кредитов погасили 31,33 млн. грн. Из этих средств 7,1 млн грн — поступления от погашения ипотечных кредитов физлиц.
Зачем нужна реструктуризация
Как объясняют в Фонде гарантирования, реструктуризация кредитов — это механизм, позволяющий заемщикам избежать продажи долга третьим лицам и выполнить свои долговые обязательства на удобных условиях, а банкам в ликвидации получить реальные поступления для расчета с кредиторами. Так, с 2022 года поступления по реструктуризированным кредитам уже достигли почти 1,4 млрд грн.
«Это подтверждает: цивилизованное урегулирование задолженности работает эффективно как для заемщиков, так и для Фонда. И именно его все чаще выбирают должники банков в управлении Фонда», — отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.
В настоящее время более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся банку-кредитору, к ликвидируемому Фондом, относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.
Условия погашения кредитов
Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов:
- срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026 года;
- для заемщиков-физических лиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс.);
- заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.
Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.
Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендуемые условия реструктуризации, которые предусматривают:
- первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации;
- на период реструктуризации проценты за использование кредита устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно;
- чем дольше срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%;
- период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.
Как присоединиться к программе и закрыть кредит
Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и произвести платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.
Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.
