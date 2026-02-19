Безналичные расчеты: сколько денег поступило в Украину в 2025 году Сегодня 09:05 — Кредит&Депозит

В 2025 году бизнес и население активно осуществляли безналичные расчеты по кредитному трансферу и прямому дебету. В пределах Украины было проведено более 3,1 млрд таких платежных операций.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Основную часть сформировали именно кредитные переводы — как во внутренних, так и в трансграничных расчетах.

Трансграничные поступления

В 2025 году в Украину из-за рубежа поступило 9,9 млн кредитных переводов на 72,32 млрд долл. США в эквиваленте. Для сравнения, в 2024 году — 5,7 млн ​​операций на 69,27 млрд долл. США.

По количеству большинство переводов в Украину — 7,2 млн, или 72,70% - поступило в пользу физических лиц. В то же время, основная сумма средств — 68,88 млрд долл. США (95,25%) была направлена ​​бизнесу в рамках внешнеэкономических контрактов.

Больше всего средств в Украину поступало из:

стран ЕС (46,68%),

Швейцарии (20,46%),

США (11,04%).

Платежи в пределах Украины

В прошлом году услуги по выполнению платежных операций с применением кредитного трансфера и прямого дебета предоставляли 60 банков и три небанковских финансовых учреждения.

В пределах Украины с помощью кредитного трансфера совершено 3,126 млрд операций на сумму 48,768 трлн грн.

Больше всего внутренних кредитных переводов по количеству инициировали физические лица. Однако по сумме лидирует бизнес: со счетов хозяйствующих субъектов проведено операций на 45,423 трлн грн — это 93,14% от общей суммы внутренних переводов.

Европейские стандарты отчетности

У регулятора напомнили, что Национальный банк Украины с 2023 года собирает и публикует данные по использованию кредитного трансфера и прямого дебета. Такой подход отвечает практике Европейского центрального банка и других ведущих центробанков.

Благодаря этому в Украине внедряются современные стандарты оценки безналичных операций как с использованием платежных карт , так и непосредственно со счетов пользователей.

Справка Finance.ua:

кредитный трансфер — посредством него выполняется распоряжение плательщика на перевод средств с его счета (кредитный перевод) в пределах банка/небанковского финансового учреждения или между банками/небанковскими финансовыми учреждениями;

прямой дебет — посредством него выполняется списание средств со счета плательщика на основании распоряжения получателя средств (дебетовый перевод) в пределах банка/небанковского финансового учреждения или между банками/небанковскими финансовыми учреждениями;

электронные платежные средства (преимущественно привычные нам платежные карты).

