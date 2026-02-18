0 800 307 555
ру
Глава НБУ: объемы кредитования в Украине растут, как в мирное время

Нынешняя динамика возобновления кредитования соответствует мирному времени, банковская система страны практически готова к «кредитной экспансии».
В этом в ходе дискуссии Европейской Бизнес Ассоциации «Глобальный обзор: успех в неблагоприятных условиях» заверил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передает корреспондент Укринформа.
По оценкам главы НБУ, украинские банки фактически готовы к «кредитной экспансии».
«Так как банки капитализированы, прибыльны, ликвидны, наши регуляции адаптированы почти на 80% к требованиям Европейского Союза, а к концу следующего года будут адаптированы на все 100%. Банки и страховой рынок полностью прозрачны. Динамика возобновления кредитования полностью соответствует мирному времени», — сказал Пышный.
В частности, чистый кредитный портфель корпораций в гривне вырос более чем на 35% год к году. В то время как в течение пяти лет после 2014-го кредитование (как и банковская система страны в целом) стагнировало. Только за 2014 год общий кредитный портфель уменьшился на 60%, а в валюте — аж на 70%, напомнил глава Нацбанка.
«Во время полномасштабной российской агрессии нам удалось возобновить процесс роста объемов кредитования, уже начиная с 2024 года. Поэтому считаю, что все решения, которые нарабатываются нами совместно с МВФ, с правительством Украины, с министерствами экономики и финансов, — это сублимированный опыт, понимание наших возможностей, а главное — доверие еще на этапе принятия решений», — подытожил Пышный.
Как сообщалось, согласно данным оперативной статистики, второй год подряд в Украине сохраняются устойчивые и стабильно высокие темпы кредитования.
В частности, за 2024 год чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 21%, населению — на 38% г/г. В декабре 2025-го объемы кредитования бизнеса в национальной валюте увеличились на 35,6% в годовом исчислении, население — на 32% год к году.
Напомним, с начала 2026 года в рамках программы «Кредиты 5−7−9%» бизнес привлек 2,9 тыс. кредитов на общую сумму 13,5 млрд грн.
Больше всего кредитных средств было получено по следующим направлениям:
  • кредитование в зоне высокого военного риска — 5 млрд грн;
  • развитие перерабатывающей промышленности — 4,4 млрд грн;
  • инвестиционные проекты — 2 млрд грн.
