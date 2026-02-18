В Ощадбанке объяснили, что будет с депозитом после окончания срока действия карты Сегодня 08:01 — Кредит&Депозит

Для получения депозитных и пенсионных средств необходимо оформить новую карту к счету, если срок действия старой истек

В Ощадбанке объяснили, как клиентам получить депозитные средства в случае истечения срока действия платежной карты и какие ограничения действуют для цифровых карт.

Об этом пишут Новости. Live со ссылкой на сообщения банковского учреждения.

Что будет с депозитом после окончания срока действия карты

Клиент банка обратился с вопросами о выплате депозитных средств, если истекает срок действия карты.

«Если я оформлю депозит на 6 месяцев, а карту не смогу продлить или перевыпустить после 30.06.26 г., то куда вернутся мои средства с процентами? Это только карта будет заблокирована после 30.06.26 года? А через приложение Мобильный Ощад я смогу пользоваться своими средствами? Если я добавлю цифровую карту, я смогу пользоваться ею (онлайн) после 30.06.26 в приложении для оплаты коммунальных услуг или пополнения мобильного? Или „перебросить“ деньги с основной карты на цифровую?», — говорится в сообщении.

В Ощадбанке объяснили, что возврат суммы вклада и начисленных процентов осуществляется на счет, указанный при открытии депозита, а не непосредственно на карту. Платежная карта является только инструментом доступа к деньгам на счете.

Если гражданин не продлит карту, то не сможет ею пользоваться в мобильном приложении банка после истечения срока действия. Необходимо будет либо получить новую, либо дождаться информации о возможном продлении действия карт со стороны банка.

Что касается цифровой карты, то пенсионные выплаты, как и депозит, зачисляются на карточный счет. Если клиент откроет цифровую карту, то речь пойдет об отдельном счете для собственных целей. То есть, пенсионные выплаты на него не смогут поступать. Кроме того, если карта, по которой состоялась регистрация в Мобильном Ощад, будет неактивной (завершится), то переводить с нее средства на другой счет или карту будет также невозможно.

Таким образом, для получения депозитных и пенсионных средств необходимо оформить новую карту к счету.

До какого времени действуют карты в Ощадбанке

В начале 2026 года Ощадбанк продлил срок действия большинства платежных карт. Согласно обновленным правилам, ими можно воспользоваться до 30 июня 2026 года.

В то же время часть карт была аннулирована. Речь идет о картах:

срок действия которых завершился с февраля 2022 года по октябрь 2025 года и за сентябрь-октябрь 2025 года не проводились операции;

срок действия которых завершился в тот же период, но на счете был нулевой остаток и в течение шести месяцев не совершались операции.

Владельцам таких карт необходимо лично обратиться в отделение банка для их перевыпуска.

