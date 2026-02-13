0 800 307 555
ру
НБУ снизил учетную ставку: как меняются проценты по депозитам

Кредит&Депозит
71
В течение ближайшего месяца ставки по гривневым депозитам будут оставаться достаточно высокими
После снижения учетной ставки Национальным банком Украины с 15,5% до 15% на депозитном рынке начались первые изменения. В то же время о системном пересмотре ставок речь не идет.
Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии для 24 Каналу.

Как меняются депозитные ставки

По словам банкира, средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств остаются на уровне 13−14,5% годовых. В то же время максимальные предложения будут постепенно снижаться.
Ожидается, что их уровень может составить 15−15,5%. При этом доходность депозитов и далее будет зависеть от индивидуальной политики банков и срока размещения средств.

Банки могут запускать акционные предложения

Как отметил Замотаев, в ближайшее время на рынке могут появляться маркетинговые программы, направленные на привлечение клиентов.
«Мы не исключаем, что на рынке могут появиться чисто рекламные акции, которые будут декларировать „сохранение ставок“ или определенные акционные предложения — незначительные бонусы (до 0,5 процентного пункта) за открытие вклада. Однако это может быть сигналом для тех, кто планирует вкладывать деньги: если инфляция и дальше будет замедляться, а экономика оживится, регулятор уже в марте может снижать учетную ставку до 14,5−14%. В таком случае изменения, в том числе по депозитам и кредитам, могут стать более ощутимыми», — отметил Замотаев.
Итак, речь идет о так называемом временном «люфте» — по крайней мере, в течение ближайшего месяца ставки по гривневым депозитам, вероятно, будут оставаться достаточно высокими.
Что касается спроса, то, по словам банкира, украинцы и далее будут отдавать предпочтение срочным вкладам на 6−9 месяцев или на один год, поскольку именно такие продукты обеспечивают наивысшую доходность.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по состоянию на 1 января 2026 года в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 72 млн вкладов граждан и ФЛП на общую сумму свыше 1,6 трлн грн. Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный ПриватБанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд грн физлиц, или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.
На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах. Далее следует банк иностранной банковской группы — Райффайзен Банк: количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 95,3 млрд гривен, и крупнейший банк с украинским капиталом ПУМБ: количество вкладчиков — 3,6 млн, сумма — 74,4 млрд гривен.
По материалам:
Телеканал 24
ДепозитыГривневые депозиты
