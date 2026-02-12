Как получить деньги на генераторы (условия и размер выплат) Сегодня 20:00 — Кредит&Депозит

Как получить деньги на генераторы (условия и размер выплат)

Правительство ввело программу энергетической поддержки для бизнеса, которая предусматривает безвозвратную финансовую помощь и льготное кредитование под 0% годовых.

Finance.ua собрал ключевую информацию об условиях участия, порядке подачи заявок и возможности использования средств в этой статье.

Условия кредитования

Основные параметры программы:

сумма кредита — до 10 млн грн;

процентная ставка — 0% годовых;

срок — до 3 лет;

для кого — микро-, малый и средний бизнес (ФЛП и юридические лица).

Участие лизинговых компаний не предусмотрено.

Государство через Фонд развития предпринимательства компенсирует банкам разницу между рыночной ставкой и 0% для заемщика.

Как оформить кредит

В отличие от грантов кредит оформляется не через «Дію», а непосредственно в банке.

Порядок действий:

Выберите банк-партнер. В программе принимают участие 43 банка, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк и Банк Кредит Днепр. Подайте заявку. Нужно коротко описать, какое оборудование планируется приобрести и для чего нужно бизнесу. Дождитесь решения. Окончательное решение о предоставлении кредита принимает банк. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка. Банк оценивает финансовое состояние компании, платежеспособность и соответствие условиям программы и принимает решение обычно в течение 5−10 рабочих дней. Получите деньги. Банк перечисляет средства на счет поставщиков бизнеса, продающих энергооборудование. Оплата производится безналично поставщикам, возможны транши.

На что можно использовать средства

У программы есть четкое целевое назначение. Кредит можно использовать исключительно на генерационные установки: газотурбинные, газопоршневые, биогазовые, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

Это решение, в частности, для производственных предприятий, логистических центров, торговых сетей, аграрного бизнеса и сферы HoReCa с большим энергопотреблением.

Если генератор уже есть, но ежемесячные расходы, за кредитные средства нельзя покрывать горючее. Компенсация ставки до 0% требует значительного ресурса, поэтому поддержка направлена ​​на необходимое энергооборудование.

Размер выплат: от чего зависит

Сумма пособия фиксированная и напрямую зависит от количества наемных работников, за которых уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ):

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 тыс. грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 тыс. грн;

5 работников — 13 500 грн;

6 и более работников — 15 тыс. грн.

Средства предоставляются один раз и не подлежат возврату при условии их целевого использования.

