Как получить деньги на генераторы (условия и размер выплат)
Правительство ввело программу энергетической поддержки для бизнеса, которая предусматривает безвозвратную финансовую помощь и льготное кредитование под 0% годовых.
Finance.ua собрал ключевую информацию об условиях участия, порядке подачи заявок и возможности использования средств в этой статье.
Условия кредитования
Основные параметры программы:
- сумма кредита — до 10 млн грн;
- процентная ставка — 0% годовых;
- срок — до 3 лет;
- для кого — микро-, малый и средний бизнес (ФЛП и юридические лица).
Участие лизинговых компаний не предусмотрено.
Государство через Фонд развития предпринимательства компенсирует банкам разницу между рыночной ставкой и 0% для заемщика.
Как оформить кредит
В отличие от грантов кредит оформляется не через «Дію», а непосредственно в банке.
Порядок действий:
- Выберите банк-партнер. В программе принимают участие 43 банка, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк и Банк Кредит Днепр.
- Подайте заявку. Нужно коротко описать, какое оборудование планируется приобрести и для чего нужно бизнесу.
- Дождитесь решения. Окончательное решение о предоставлении кредита принимает банк. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка. Банк оценивает финансовое состояние компании, платежеспособность и соответствие условиям программы и принимает решение обычно в течение 5−10 рабочих дней.
- Получите деньги. Банк перечисляет средства на счет поставщиков бизнеса, продающих энергооборудование. Оплата производится безналично поставщикам, возможны транши.
На что можно использовать средства
У программы есть четкое целевое назначение. Кредит можно использовать исключительно на генерационные установки: газотурбинные, газопоршневые, биогазовые, дизельные, бензиновые и газовые генераторы.
Это решение, в частности, для производственных предприятий, логистических центров, торговых сетей, аграрного бизнеса и сферы HoReCa с большим энергопотреблением.
Если генератор уже есть, но ежемесячные расходы, за кредитные средства нельзя покрывать горючее. Компенсация ставки до 0% требует значительного ресурса, поэтому поддержка направлена на необходимое энергооборудование.
Размер выплат: от чего зависит
Сумма пособия фиксированная и напрямую зависит от количества наемных работников, за которых уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ):
- 1 работник — 7 500 грн;
- 2 работника — 9 тыс. грн;
- 3 работника — 10 500 грн;
- 4 работника — 12 тыс. грн;
- 5 работников — 13 500 грн;
- 6 и более работников — 15 тыс. грн.
Средства предоставляются один раз и не подлежат возврату при условии их целевого использования.
Читайте больше деталей в нашей статье:
Энергетическая поддержка для предпринимателей: как ФЛП получить деньги на генераторы и горючее
