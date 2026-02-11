0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Депозиты населения обновили исторический рекорд: как менялись суммы с 2021 года (инфографика)

Кредит&Депозит
45
Депозиты населения обновили исторический рекорд: как менялись суммы с 2021 года (инфографика)
Депозиты населения обновили исторический рекорд: как менялись суммы с 2021 года (инфографика)
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в декабре увеличился на 3,3% до рекордных 1399,944 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 4% до 941,709 млрд гривен.
Депозиты населения обновили исторический рекорд: как менялись суммы с 2021 года (инфографика)
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 1,9% до 458,235 млрд. гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период выросли на 12,8% до 1 755,383 млрд гривен.
Читайте также
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в отчетном месяце для юрлиц сохранилась на 10,3%, для физлиц выросла на 0,1 до 10,6%.
Место для вашей рекламы
Мы ранее писали, что выгоднее для накоплений. Детали — в статье:

Депозиты или накопительные сервисы: что выбрать в 2026 году

По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУДепозиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems