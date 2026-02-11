Депозиты населения обновили исторический рекорд: как менялись суммы с 2021 года (инфографика)
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в декабре увеличился на 3,3% до рекордных 1399,944 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 4% до 941,709 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 1,9% до 458,235 млрд. гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период выросли на 12,8% до 1 755,383 млрд гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в отчетном месяце для юрлиц сохранилась на 10,3%, для физлиц выросла на 0,1 до 10,6%.
