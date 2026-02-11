Риски возврата между депозитами и накопительными счетами Сегодня 09:33 — Кредит&Депозит

Риски возврата между депозитами и накопительными счетами

Что выгоднее: классические банковские срочные депозиты, когда кладешь деньги в банк на фиксированное количество дней, знаешь когда банк вернет деньги и сколько получишь?

Или накопительные услуги, позволяющие откладывать деньги время от времени, класть небольшие суммы, иметь возможность в любой момент забрать эти деньги обратно?

Мы сравнили их по нескольким параметрам в статье:

Риски

С точки зрения риска возврата между депозитами и накопительными счетами нет никакой разницы.

И первый, и второй Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в случае банкротства банка выплачивает в полном размере (100% от суммы вклада). Поэтому, если депозит в национальной валюте, вкладчик ничего не теряет.

Вклад в иностранной валюте

Фонд гарантирования вкладов возмещает его эквивалент в гривне по официальному курсу НБУ на дату введения в банк временной администрации.

Если с момента признания банка неплатежеспособным до фактической выплаты из Фонда валютный курс вырастет, вкладчик потеряет.

«Курсовые риски»

Если Национальный банк решит девальвировать гривну, то на момент возврата депозит может сильно похудеть в долларовом или евро-эквиваленте. В этом отношении гораздо проще с накопительными счетами.

Пока что гривна стабильна, можно держать деньги на накопительном счете в национальной валюте. Как только курс начинает резко идти вверх, можно снять средства и конвертировать их в доллар или евро.

