ФЛП получили первые выплаты и кредиты по программам энергетической господдержки

Первые выплаты и кредиты по программам государственной поддержки в чрезвычайной ситуации в энергетике уже начислены. За неделю более 18 000 ФЛП 2−3 групп подали заявки на получение 180,6 млн грн. Из них 14 400 заявок государство уже профинансировало.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Пакеты тепла

«Более 30 000 человек получили пакеты тепла в районах, где ситуация во время морозов была самой сложной. Наборы содержат вещи, помогающие согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства. Их обеспечила Группа Нафтогаз для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров Киева и Киевской области», — сообщила Свириденко.

К инициативе присоединились другие крупные государственные компании — Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго и Леса Украины. Они уже обеспечивают дополнительные 70 тысяч пакетов тепла для общин по всей Украине, где ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной.

Помощь ФЛП на энергостойкость

«За неделю более 18 тысяч ФЛП 2−3 групп подали заявки на получение 180,6 млн грн. Из них 14,4 тысячи заявок государство уже профинансировало. Предприниматели, предоставляющие людям базовые услуги, смогут отремонтировать или купить генератор, горючее или оплатить коммунальные услуги», — отметила глава правительства.

Выдан первый льготный кредит в размере 1,1 млн грн на генераторы и другое энергооборудование в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9».

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день в 18 банков поступило 417 заявок от бизнеса на общую сумму 487 млн ​​грн. Кредит предоставляется сроком до 3 лет на сумму до 10 млн гривен.

СвітлоДім

«Уже подписано 115 кредитных договоров на общую сумму 2,19 млрд гривен для финансирования проектов собственной генерации — для бизнеса и ОСМД. Всего бизнес подал 173 заявки на 6 млрд гривен на установку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых и других генерирующих установок как системное решение для энергоустойчивости», — отметила премьер-министр.

Для поддержки домохозяйств работает программа СвітлоДім, по которой поступают средства для энергонезависимости домов. Согласованы первые 19 заявок многоквартирных домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 5,1 млн. грн. Средства перечисляются заявителям в течение двух дней после подтверждения.

Дома смогут приобрести генераторы, аккумуляторы, инверторы, блоки управления высоковольтными батареями и солнечные панели для автономного обеспечения воды, тепла, освещения и работы лифтов во время отключений.

