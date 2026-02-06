0 800 307 555
Дома в Киеве, оставшиеся без тепла, обеспечат стабильным электроснабжением

В Киеве восстановить теплоснабжение в ближайшее время невозможно в 1126 многоэтажек из-за разрушения ТЭЦ-4. Правительство вместе с энергетическими компаниями работает над максимально стабильным электроснабжением этих домов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Без отопления остаются 1126 многоэтажек
«Свыше 200 аварийно-восстановительных бригад работают в жилых домах и заведениях социальной сферы. В настоящее время без отопления остаются 1126 многоэтажек», — отметил Кулеба.
Он напомнил, что для поддержки жителей организованы дополнительные пункты обогрева, в том числе в учебных заведениях. Часть из них подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно. Всего в Киеве функционируют более 1500 пунктов несокрушимости.
Кулеба подчеркнул, что отдельно скоординировали работу с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.
Параллельно идут ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в Харькове. Водоснабжение и водоотвод в большинстве общин работают в штатном режиме, а при необходимости используют резервные источники питания.
По материалам:
Finance.ua
