Нидерланды дают Украине дополнительные трансформаторы и 23 млн евро Сегодня 13:14 — Энергетика

Нидерланды дают Украине дополнительные трансформаторы и 23 млн евро

Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром внешней торговли и развития сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов Ауке де Врис.

размере 23 млн евро в поддержку «Денис Шмыгаль и Ауке де Врис договорились о поставках трансформаторов разной мощности, а также вкладе Нидерландов вв поддержку энергетического сектора Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ауке де Врис заверила в дальнейшей поддержке украинского энергосектора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.