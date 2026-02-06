Нидерланды дают Украине дополнительные трансформаторы и 23 млн евро
Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с министром внешней торговли и развития сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов Ауке де Врис.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
«Денис Шмыгаль и Ауке де Врис договорились о поставках трансформаторов разной мощности, а также вкладе Нидерландов в размере 23 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ауке де Врис заверила в дальнейшей поддержке украинского энергосектора.
