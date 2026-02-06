БЭБ и Нефтегазовая Ассоциация Украины подписали меморандум о противодействии нелегальному обороту топлива Сегодня 16:33 — Энергетика

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Александр Цивинский и президент Нефтегазовой Ассоциации Украины Ярослав Старовойтенко подписали меморандум о сотрудничестве с целью препятствования незаконному обороту горюче-смазочных материалов, сообщается на сайте Бюро в четверг.

Согласно публикации , основной акцент взаимодействия будет сделан на выявлении и прекращении деятельности незаконных АЗС и теневого обращения топлива.

Меморандум предусматривает обмен открытой информацией, создание рабочих и координационных групп, а также реализацию совместных мер по анализу соблюдения законодательства участниками рынка нефтепродуктов. Отдельным направлением работы определена наработка предложений по усовершенствованию законодательства, в частности, в части формирования механизмов ответственного хранения изъятого топлива.

Как отметили в БЭБ, совместная работа с участниками легального рынка направлена ​​на повышение прозрачности отрасли и обеспечение честной конкуренции из-за преодоления многолетних теневых схем.

Кроме того, БЭБ в 2025 году перешло от фиксации нарушений на рынке АЗС к реальному слому схем: демонтаж, арест имущества и приговоры и ставит цель в 2026 году искоренить нелегальные АЗС как системное явление, рассказал о мерах директор БЭБ Александр Цивинский.

По его словам, в прошлом году БЭБ утроил результаты борьбы с теневым топливным рынком, который «30 лет в Украине был «нормой».

Как уточнил Цивинский, изъято более 3 тыс. тонн бензина, газа и дизтоплива (в 2024 году — 1,07 тыс. тонн), талонов на 71,8 тонны горючего и 171 единицы оборудования на общую сумму более 250 млн грн.

Он добавил, что за 2025 год было демонтировано 76 нелегальных АЗС, а за январь этого года еще 22, и призвал сообщать о таких заправках на горячую линию БЭБ.

