0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор

Энергетика
2
Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор
Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор
По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания в Украине оценивается по суммарной накопительной емкости зарядных станций, установленных в домах и бизнесах, в 1,6 ГВт. На долю EcoFlow приходится 62% этого рынка.
Об этом Delo.ua рассказал соучредитель DroneUA Валерий Яковенко, чья компания является официальным дистрибьютором EcoFlow в Украине.
Суммарная одновременная мощность, которую эти системы могут отдавать в сеть, превышает 3 ГВт — почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция.
Для сравнения, даже в сильные морозы при 10−15 °C Киев потребляет около 2 ГВт, то есть на целый гигаватт меньше, чем потенциальный объем мощностей, уже имеющийся у владельцев домашних и бизнес зарядных станций.

Какие популярные

«В периоды между пиками спроса наиболее популярными остаются системы с емкостью 256−1000 Вт·ч, ориентированные на пользовательский сегмент и домохозяйства. Во время блэкаутов спрос растет на более мощные решения 1000−2000 Вт·ч, позволяющие обеспечить резервное питание для дома», — объясняет Яковенко.

Что выбирает бизнес

Бизнес же выбирают энергонезависимые ячейки большой мощности — до 90 кВт·ч — часто комбинируя их с собственными генераторами. По его словам, в первую очередь такие системы используются для защиты критически важной инфраструктуры, в частности IT-сектора, а в меньшем объеме — для организации рабочих пространств.
Напомним, ранее Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года. Детали читайте в статье:

EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию

По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems