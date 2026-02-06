Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор Сегодня 21:33 — Энергетика

Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор

По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания в Украине оценивается по суммарной накопительной емкости зарядных станций, установленных в домах и бизнесах, в 1,6 ГВт. На долю EcoFlow приходится 62% этого рынка.

Валерий Яковенко, чья компания является официальным дистрибьютором EcoFlow в Украине. Об этом Delo.ua рассказал соучредитель DroneUA, чья компания является официальным дистрибьютором EcoFlow в Украине.

Суммарная одновременная мощность, которую эти системы могут отдавать в сеть, превышает 3 ГВт — почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция.

Для сравнения, даже в сильные морозы при 10−15 °C Киев потребляет около 2 ГВт, то есть на целый гигаватт меньше, чем потенциальный объем мощностей, уже имеющийся у владельцев домашних и бизнес зарядных станций.

Какие популярные

«В периоды между пиками спроса наиболее популярными остаются системы с емкостью 256−1000 Вт·ч, ориентированные на пользовательский сегмент и домохозяйства. Во время блэкаутов спрос растет на более мощные решения 1000−2000 Вт·ч, позволяющие обеспечить резервное питание для дома», — объясняет Яковенко.

Что выбирает бизнес

Бизнес же выбирают энергонезависимые ячейки большой мощности — до 90 кВт·ч — часто комбинируя их с собственными генераторами. По его словам, в первую очередь такие системы используются для защиты критически важной инфраструктуры, в частности IT-сектора, а в меньшем объеме — для организации рабочих пространств.

Напомним, ранее Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года. Детали читайте в статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.