Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор
По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания в Украине оценивается по суммарной накопительной емкости зарядных станций, установленных в домах и бизнесах, в 1,6 ГВт. На долю EcoFlow приходится 62% этого рынка.
Об этом Delo.ua рассказал соучредитель DroneUA Валерий Яковенко, чья компания является официальным дистрибьютором EcoFlow в Украине.
Суммарная одновременная мощность, которую эти системы могут отдавать в сеть, превышает 3 ГВт — почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция.
Для сравнения, даже в сильные морозы при 10−15 °C Киев потребляет около 2 ГВт, то есть на целый гигаватт меньше, чем потенциальный объем мощностей, уже имеющийся у владельцев домашних и бизнес зарядных станций.
Какие популярные
«В периоды между пиками спроса наиболее популярными остаются системы с емкостью 256−1000 Вт·ч, ориентированные на пользовательский сегмент и домохозяйства. Во время блэкаутов спрос растет на более мощные решения 1000−2000 Вт·ч, позволяющие обеспечить резервное питание для дома», — объясняет Яковенко.
Что выбирает бизнес
Бизнес же выбирают энергонезависимые ячейки большой мощности — до 90 кВт·ч — часто комбинируя их с собственными генераторами. По его словам, в первую очередь такие системы используются для защиты критически важной инфраструктуры, в частности IT-сектора, а в меньшем объеме — для организации рабочих пространств.
Напомним, ранее Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года. Детали читайте в статье:
EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию
