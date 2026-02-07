0 800 307 555
рф атаковала энергообъекты в восьми областях: введены аварийные отключения света

Энергетика
Из-за атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации
россия совершила вторую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом российских ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях. В результате атаки в большинстве областей введены аварийные отключения.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Отмечается, что были атакованы электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.
В результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены.
Из-за нанесенных врагом повреждений в энергосистеме Украины существенно увеличился дефицит мощности.
Это обусловило вынужденное увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах. Также в большинстве областей действуют аварийные отключения, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
— говорится в сообщении «Укрэнерго».

Аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах уже начаты везде, где это позволяет ситуация безопасности.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование и заживить всех обесточенных абонентов.
Приоритетным является заживление критической инфраструктуры в регионах, где применяются аварийные отключения.
Энергетики призывают не включать мощные электроприборы сразу после возвращения света.
Также просим не включать сегодня несколько мощных приборов одновременно и, по возможности, отсрочить любые энергоемкие процессы на период, когда ситуация в энергосистеме стабилизируется
— отмечают в «Укрэнерго».

По материалам:
Finance.ua
