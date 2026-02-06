НБУ предупреждает о рисках для инфляции из-за корректировки тарифов на коммуналку Сегодня 16:01 — Энергетика

Неопределенность с темпами корректировки тарифов на жилищно-коммунальные услуги на прогнозном горизонте может повлиять на пересмотр прогноза инфляции как в одну, так и в другую сторону.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Тарифы во время отопительного сезона

В НБУ отмечают, что до завершения текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и обеспечение горячей водой пересматриваться не будут.

В то же время регулятор отмечает, что не владеет информацией о возможных решениях в тарифной сфере и не участвует в формировании тарифной политики.

Риски корректировки энергетических тарифов

В отчете отмечается, что, учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы после массированных обстрелов, повысилась вероятность постепенного и поэтапного приведения части энергетических тарифов к экономически обоснованным уровням.

Неопределенность относительно масштабов и сроков такой корректировки НБУ рассматривает как риск для прогноза инфляции. В частности существенное повышение стоимости энергоносителей с целью быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может усилить инфляционное давление. В этом случае это потребует значительного увеличения объемов субсидий для населения.

Влияние отсрочки решений на экономику

В то же время более длительное откладывание решений по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги на экономически обоснованные уровни, по оценке НБУ, будет сдерживать инфляцию в краткосрочной перспективе. Однако это приведет к накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшению финансового состояния государственных энергетических компаний.

В Нацбанке отмечают, что такая ситуация усугубляет риски нестабильности на энергорынке, снижает инвестиционный потенциал отрасли, которой требуется масштабное и срочное восстановление. В то же время, ценовое давление в таком случае не исчезает, а только переносится на будущие периоды.

