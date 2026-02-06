0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кличко назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ: без тепла более 1100 многоэтажек

Энергетика
51
В результате вражеской атаки 3 февраля Киев получил серьезные повреждения объекта критической инфраструктуры, который обеспечивал теплоснабжение жителей двух районов столицы. Специалисты завершили техническое обследование Дарницкой ТЭЦ и обнародовали предварительные выводы о сроках ее восстановления.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Масштаб повреждений

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, в часть домов в Дарницком и Днепровском районах — более 1100 многоэтажек. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления во избежание размерзания.
Согласно заключению специалистов, объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев, если не будет последующих сокрушительных ударов врага.
Со списком домов, которым до восстановления поврежденной врагом Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение подать невозможно, можно ознакомиться по ссылке.

Пункты обогрева и поддержка жильцов

Город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла. Дополнительных пунктов, которые подключили к мобильным котельным, где можно находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском — 4. (Кроме тех, которые там работали раньше).
Также 36 дополнительных пунктов обогрева ГСЧС разворачивает в Дарнице и 27 пунктов — в Днепровском районе.
С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС.
По словам Кличко, ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Деснянский район Киева, включая крупнейший жилой массив столицы Троещину, полностью зависит от теплоэлектроцентрали № 6 и не имеет альтернативных источников теплоснабжения.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems