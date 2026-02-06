Кличко назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ: без тепла более 1100 многоэтажек Сегодня 10:31 — Энергетика

В результате вражеской атаки 3 февраля Киев получил серьезные повреждения объекта критической инфраструктуры, который обеспечивал теплоснабжение жителей двух районов столицы. Специалисты завершили техническое обследование Дарницкой ТЭЦ и обнародовали предварительные выводы о сроках ее восстановления.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Масштаб повреждений

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, в часть домов в Дарницком и Днепровском районах — более 1100 многоэтажек. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления во избежание размерзания.

Согласно заключению специалистов, объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев, если не будет последующих сокрушительных ударов врага.

Со списком домов, которым до восстановления поврежденной врагом Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение подать невозможно, можно ознакомиться по ссылке

Пункты обогрева и поддержка жильцов

Город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла. Дополнительных пунктов, которые подключили к мобильным котельным, где можно находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском — 4. (Кроме тех, которые там работали раньше).

Также 36 дополнительных пунктов обогрева ГСЧС разворачивает в Дарнице и 27 пунктов — в Днепровском районе.

С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС.

По словам Кличко, ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

