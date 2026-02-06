Индия впервые экспортировала топливо в ЕС после отказа от российской нефти
Индийская компания Reliance Industries впервые выполнила поставки авиационного топлива в Европу после закона ЕС о запрете импорта продукции из российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что танкер Liwa-V класса Aframax, застрахованный Reliance, 1−4 февраля разгрузил около 3,9 млн баррелей реактивного топлива в итальянском порту Фьюмичино близ Рима. Это составляет почти половину общего груза судна.
«Разгрузка была отложена из-за непогоды. Судно уже выгрузило значительную часть груза и ожидает возможности завершить операцию», — сказал представитель Reliance Industries.
Reliance Industries управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в городе Джамнагар. Осенью прошлого года компания объявила о прекращении переработки российской нефти на экспортном предприятии. В то же время в комментарии Reuters в Reliance подчеркнули, что предоставляют европейским заказчикам документацию, подтверждающую отсутствие российской нефти в топливе, поставляемом в ЕС.
Поделиться новостью
Также по теме
Кличко назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ: без тепла более 1100 многоэтажек
Индия впервые экспортировала топливо в ЕС после отказа от российской нефти
Свириденко заявила, что в Украине простаивают готовые к запуску когенерационные установки
В «Укрэнерго» опровергли информацию об усилении отключений
Выдержит ли связь блэкаут — ответы операторов и энергетиков
Ситуация в энергетике: Шмыгаль дал неутешительный прогноз