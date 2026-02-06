0 800 307 555
ру
Индия впервые экспортировала топливо в ЕС после отказа от российской нефти

Энергетика
65
Индийская компания Reliance Industries впервые выполнила поставки авиационного топлива в Европу после закона ЕС о запрете импорта продукции из российской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что танкер Liwa-V класса Aframax, застрахованный Reliance, 1−4 февраля разгрузил около 3,9 млн баррелей реактивного топлива в итальянском порту Фьюмичино близ Рима. Это составляет почти половину общего груза судна.
«Разгрузка была отложена из-за непогоды. Судно уже выгрузило значительную часть груза и ожидает возможности завершить операцию», — сказал представитель Reliance Industries.
Reliance Industries управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в городе Джамнагар. Осенью прошлого года компания объявила о прекращении переработки российской нефти на экспортном предприятии. В то же время в комментарии Reuters в Reliance подчеркнули, что предоставляют европейским заказчикам документацию, подтверждающую отсутствие российской нефти в топливе, поставляемом в ЕС.
